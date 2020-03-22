طالب يختار الحجر الصحي في خيمة‬ بغابة مقريصات

أيوب صدور من تطوان

في مشهدٍ يبعث الأمل وينتصر لقيم المواطنة، قرر طالب ينحدر من إقليم وزان الدخول في عزلة صحية بعيدا عن منزل أهله، بغابة ضواحي جماعة مقريصات فور عودته من مدينة طنجة.

وأبان الشاب "ي. خ" عن مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية، في ظل الجائحة الوبائية التي يعرفها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، باتخاذه خيمة بلاستيكية مأوى له إلى حين، متسلحا بكثير من الصبر وبعض اللوازم، من كتب ومأكل ومشرب وبعض الأدوية.

وقال الشاب البالغ من العمر حوالي 27 ربيعا، في تصريح لجريدة هسبريس، إن المبادرة شخصية ودون أي أمرٍ صحي، مضيفا: "قرّرت قضاء فترة الحجر الصحي الشخصي في الهواء الطلق وسط غابة بدوار الواد التابع لجماعة مقريصات بإقليم وزان، عقب عودتي إلى مسقط الرأس من مدينة موبوءة، داخل خيمة معزولٍة عن المجتمع مخافة إيذاء الآخرين، رغم سلامتي من كل أعراض الوباء إلى حد الآن".

وأضاف الطالب الباحث أنه يتحدى في هذه الفترة قسوة المناخ والتساقطات المطرية وسط حجره الصحي، الذي بلغ يومه الخامس على التوالي، وسيكمل باقي الأيام في الغابة إلى حين زيارة مراكز العلاج بعد انقضاء مدة الحجر الصحي الطوعي.