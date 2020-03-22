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الرئيسية | جهات | طالب يختار الحجر الصحي في خيمة‬ بغابة مقريصات

طالب يختار الحجر الصحي في خيمة‬ بغابة مقريصات

طالب يختار الحجر الصحي في خيمة‬ بغابة مقريصات
أيوب صدور من تطوان
الأحد 22 مارس 2020 - 16:20

في مشهدٍ يبعث الأمل وينتصر لقيم المواطنة، قرر طالب ينحدر من إقليم وزان الدخول في عزلة صحية بعيدا عن منزل أهله، بغابة ضواحي جماعة مقريصات فور عودته من مدينة طنجة.

وأبان الشاب "ي. خ" عن مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية، في ظل الجائحة الوبائية التي يعرفها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، باتخاذه خيمة بلاستيكية مأوى له إلى حين، متسلحا بكثير من الصبر وبعض اللوازم، من كتب ومأكل ومشرب وبعض الأدوية.

وقال الشاب البالغ من العمر حوالي 27 ربيعا، في تصريح لجريدة هسبريس، إن المبادرة شخصية ودون أي أمرٍ صحي، مضيفا: "قرّرت قضاء فترة الحجر الصحي الشخصي في الهواء الطلق وسط غابة بدوار الواد التابع لجماعة مقريصات بإقليم وزان، عقب عودتي إلى مسقط الرأس من مدينة موبوءة، داخل خيمة معزولٍة عن المجتمع مخافة إيذاء الآخرين، رغم سلامتي من كل أعراض الوباء إلى حد الآن".

وأضاف الطالب الباحث أنه يتحدى في هذه الفترة قسوة المناخ والتساقطات المطرية وسط حجره الصحي، الذي بلغ يومه الخامس على التوالي، وسيكمل باقي الأيام في الغابة إلى حين زيارة مراكز العلاج بعد انقضاء مدة الحجر الصحي الطوعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - الله احفظك الأحد 22 مارس 2020 - 16:29
انت واعي . تنتمى ماتكونش مصاب وترجع لعائلتك ملي تتأكد سلامتك من المرض . الله اعاونك واسهل عليك .
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79
2 - امة الله الأحد 22 مارس 2020 - 16:30
مباردة جيدة تدل على مدى وعي الشاب
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71
3 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 16:32
تحية لهذا ااشاب . ماشي بحال اللي خارجيين البارح بالليل باغيين يساليوا مع والديهم .
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71
4 - hassan الأحد 22 مارس 2020 - 16:37
براففو ، هادشي للي كان خصصو ايديرو كل زوفري و كل خدام في شي شركة فالبرارك في مقر الاشغال ، مشي الهرولة لتمازيرت ، غادي لدارنا .... الله إحضر السلامة اوسافي.
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29
5 - عيسى الأحد 22 مارس 2020 - 16:37
قمة الوعي وذوق رفيع انها اخلاق الاسلام لا شك فيه
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28
6 - المغربيالحر جرف تافلالت الأحد 22 مارس 2020 - 16:37
انت نموذج لشباب المستقبل انت قدوة
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33
7 - في الغربة الأحد 22 مارس 2020 - 16:38
هذا ما فعل اخي بعد عودته من مدينة اكادير تحية لي اصحاب العقول الراقية واسفاه لعشاق الشوارع تحية وتقدير لكل شخص يفكر في غيره قبل نفسه
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23
8 - youssef razane الأحد 22 مارس 2020 - 16:38
مقريصات منطقة رائعة. وأناس هذه المنطقة هم أناس متعقلون و متحضرون.
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15
9 - يوسف دبي الأحد 22 مارس 2020 - 16:39
تحية لهذا الشاب , الحمد لله مزال كاينين ناس واعية في البلاد و مسؤولة . ماشي بحال شي اقلية عاملين فيها صعصع .

حفظ الله بلدنا من كل سوء ,فترة و دوز ان شاءالله
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17
10 - hasnae الأحد 22 مارس 2020 - 16:40
ماشاء الله على هذا الشاب الواعي و المثقف
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18
11 - الريفي الأحد 22 مارس 2020 - 16:42
هذا مثال لنبذ الأنانية و احترام حقوق الآخرين في أبلغ صوره
فاللذي يقي نفسه من هكذا وباء فهو يقي أمة بأكملها
*...ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا*
عافاك الله و عافانا جميعا من كل بلاء و سوء.
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17
12 - وعد الأحد 22 مارس 2020 - 16:44
نسال الله ان يعينك ويرزقك الصبر انت انسان متقف وتاخد الامور بجدية ليس كباق الشباب المستهتر الدي يجوب الشوارع ليل نهال نسال الله الهداية لهم والالتزام بالقانون لان الدولة والمخزن يبدل مجهود كبير من اجل تخطي هده المحنة
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13
13 - خالد الأحد 22 مارس 2020 - 16:44
انت فعلا ابنت عن حس راق ووعي بالمسؤولية ، الله يحفظك وينجيك
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11
14 - valse الأحد 22 مارس 2020 - 16:46
تحية لك من اعماق القلب
واتمنى رغم كل تضحياتك ان تكون معافيا وغير مصاب بهذا الوباء اللعين
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7
15 - هشام كولميمة الأحد 22 مارس 2020 - 16:48
تحية عالية لهذا الشاب...فرق كبير جدا جدا بينك و بين من خرج الليلة الماضية مهللا...هناك فرق بين الشجاعة و الإيمان و تفعيله(الاول) و بين الخوف و الجبن و الجهل المركب(الثاني).نتمنى ألا تكون مصابا لأن الوطن يحتاج إلى أمثالك.و ليس الانتحاريون الجهلة.
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8
16 - miloud mimoun الأحد 22 مارس 2020 - 16:50
نصيحتي الى الاخ المنعزل الغابة لاتثق في العزلة لان هذا اافيروس سببه الحيونات البرية كالخفافش والجمال يجب عليك ان ترجع الى اسرتك اذا كنت متيقن وخال من الوباء.لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا.
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-1
17 - ام مريم الأحد 22 مارس 2020 - 16:51
ياريت لو كنا على هذا المستوى الكبير من الوعي و تحمل المسؤلية.تحية طيبة لكل من ساهم في تسهيل إجراءات الامن التي تحت على المكوث في المنازل.و دعواتنا ل الا يعرقل الطقس المضطرب هذا النوع من الحجر الصحي.
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3
18 - خالد الأحد 22 مارس 2020 - 16:52
بادرة طيبة وإن دلت على شيء فإنما تدل عن وعي صاحبها.
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4
19 - مروان الأحد 22 مارس 2020 - 16:54
لوكان كان مريض نفهم اما الشاب بصحة كان عليه يدير الخيمة فوق السطح نتاعهم و ينزل في مين يمشي يتقضا للوالدين بدون ما يجلس معهم هكدا ولديه ميتشطنو عليه و ميتصابو بالعدوى من الخروج حتى يمر هدا البلاء
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