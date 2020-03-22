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كُتّاب وآراء
طالب يختار الحجر الصحي في خيمة بغابة مقريصات
في مشهدٍ يبعث الأمل وينتصر لقيم المواطنة، قرر طالب ينحدر من إقليم وزان الدخول في عزلة صحية بعيدا عن منزل أهله، بغابة ضواحي جماعة مقريصات فور عودته من مدينة طنجة.
وأبان الشاب "ي. خ" عن مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية، في ظل الجائحة الوبائية التي يعرفها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، باتخاذه خيمة بلاستيكية مأوى له إلى حين، متسلحا بكثير من الصبر وبعض اللوازم، من كتب ومأكل ومشرب وبعض الأدوية.
وقال الشاب البالغ من العمر حوالي 27 ربيعا، في تصريح لجريدة هسبريس، إن المبادرة شخصية ودون أي أمرٍ صحي، مضيفا: "قرّرت قضاء فترة الحجر الصحي الشخصي في الهواء الطلق وسط غابة بدوار الواد التابع لجماعة مقريصات بإقليم وزان، عقب عودتي إلى مسقط الرأس من مدينة موبوءة، داخل خيمة معزولٍة عن المجتمع مخافة إيذاء الآخرين، رغم سلامتي من كل أعراض الوباء إلى حد الآن".
وأضاف الطالب الباحث أنه يتحدى في هذه الفترة قسوة المناخ والتساقطات المطرية وسط حجره الصحي، الذي بلغ يومه الخامس على التوالي، وسيكمل باقي الأيام في الغابة إلى حين زيارة مراكز العلاج بعد انقضاء مدة الحجر الصحي الطوعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
حفظ الله بلدنا من كل سوء ,فترة و دوز ان شاءالله
فاللذي يقي نفسه من هكذا وباء فهو يقي أمة بأكملها
*...ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا*
عافاك الله و عافانا جميعا من كل بلاء و سوء.
واتمنى رغم كل تضحياتك ان تكون معافيا وغير مصاب بهذا الوباء اللعين