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الرئيسية | جهات | حالة فوضى تعمّ محطة "ولاد زيان" بالدار البيضاء

حالة فوضى تعمّ محطة "ولاد زيان" بالدار البيضاء

حالة فوضى تعمّ محطة "ولاد زيان" بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)
الأحد 22 مارس 2020 - 17:55

اكتظاظ شديد شهدته المحطة الطرقية بالدار البيضاء، الشهيرة بتسمية "أولاد زيان"، صباح الأحد، رغم سريان حالة "الطوارئ الصحية" المعلنة من لدن وزارة الداخلية، حيث تجمهر مئات المواطنين أمامها من أجل العودة إلى مدنهم بعد منع التنقلات بين المدن.

ورغم أن وزارة الداخلية قرّرت منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداءً من منتصف ليل السبت، باستثناء التنقلات لأسباب صحّية أو مهنية، إلا أن المحطة الطرقية كانت مكتظة بالمسافرين بشكل كبير للغاية، مع ما يشكله ذلك من بؤرة لتفشي وباء "كورونا".

وانتقلت السلطات الأمنية المحلية إلى المحطة الطرقية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة من أجل الحرص على تنظيم التنقلات في المكان، حيث لوحظ إقبال شديد على شبابيكها من أجل اقتناء التذاكر التي قفزت إلى أسعار مضاعفة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداء من منتصف ليل السبت.

وذكر بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

"المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية، المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات"، تزيد وزارة الداخلية في البلاغ نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Ali الأحد 22 مارس 2020 - 18:12
الإنسان باغي يرجع ل دار واليديه ما عندو حتا عشاء ليلة. هارب من الفقر قبل كورونا
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2 - عبد العظيم.... الأحد 22 مارس 2020 - 18:16
على الدولة تطبيق اجراءات سلامة الوطن ومن خالف هذا التضامن تتخذ عقوبات حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه تشجيع الفوضى والعصيان....هذا اختبار وامتحان لحزم المسؤولين....قانون الطوارئ واضح في اية دولة....
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3 - Fsihi الأحد 22 مارس 2020 - 18:17
التزموا يا مواطنين الحالة في دول أخرى تدهورت بالاستهتار من الوضعية
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4 - الزمامرة الأحد 22 مارس 2020 - 18:19
والله القلب يتحسر والعين تدمع.... ياالله ياالله ياالله..... الله يكون فعون الناس مساكن باغيين يموتو حدا ذويهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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5 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 18:20
مادام هناك جهل فانتظر الأسوء القاعدة واضحة
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6 - فين هي المراقبة ؟ الأحد 22 مارس 2020 - 18:20
ارتفاع اسعار التذاكر ، ارتفاع اسعار الخضر، ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية.....امام مراى ومسمع المسؤولين؟
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7 - reda الأحد 22 مارس 2020 - 18:21
C’est toujours comme ça, les gens paniquent et provoque la contagion. Il faut que les autorités soient fermes et donne des solutions réalistes. Par exemple. Donner un délai de une semaine de transport intervilles mais à des conditions sévères. L’autocar doit prendre uniquement la moitié de sa capacité. Après cette période de 1 semaine. Fermer complètement.
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8 - مخيخ الأحد 22 مارس 2020 - 18:24
و معامن كتهضر . الحيط يسمع ليك و هاد بنادم لا.
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9 - استعادة الأحد 22 مارس 2020 - 18:24
كان على وزارة الداخلية أن تعطي شيء من الوقت للناس للعودة لمنازلهم ومقرات عملهم
تصوروا أن هناك أطباء لم يتمكنوا من العودة إلى مقر عملهم بعدما خرجوا من المدن التي يعملون بها لقضاء العطلة الأسبوعية مع دويهم
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10 - استاذ الأحد 22 مارس 2020 - 18:25
هذه الحالة يجب أن يصل خبرها إلى جميع الناس في المغرب حتى يلتصقوا بالأرض
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11 - الحسن الأحد 22 مارس 2020 - 18:26
الله يهدي هذ الناس هل هذا وقت السفر تعاونو مع الدولة في هذ الظرف الله يحفظكم
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12 - simmo الأحد 22 مارس 2020 - 18:29
Il fallait fermer la gare routière et ne l'ouvrir qu'au cas urgents.
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