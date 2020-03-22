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خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية

خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية
هسبريس – محمد لديب
الأحد 22 مارس 2020 - 18:35

سجلت مصالح الأمن بالعاصمة الاقتصادية حالات منعزلة لـ"خرق" حظر التجول الصحي، الذي فرضته وزارة الداخلية لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19" ومحاصرته داخل المغرب.

واضطر أفراد السلطات الترابية المحلية والأمنية إلى اللجوء إلى نوع من "الصرامة اللفظية" لحمل مجموعة من المتهورين داخل الأحياء الشعبية بمناطق مولاي رشيد وحي لالة مريم وسباتة والهراويين على الالتزام بقرار حظر التجول الصحي، وملازمة بيوتهم.

وكثفت السلطات الأمنية من دورياتها بمنطقة سيدي مومن، الذي بدت مجموعة من أحيائه في وضع طبيعي، بسبب عدم اكتراث جزء من ساكنته باحترام قرار حظر التجول الصحي رغم دخوله حيز التنفيذ.

وبدا مجموعة من المتهورين بسيدي مومن غير مكترثين بخطورة الوضع الصحي والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة الفيروس القاتل، واستمروا في ممارسة حياتهم اليومية بشكل عاد.

واضطرت المصالح الأمنية إلى مداهمة مجموعة من الأماكن العمومية والمحلات التجارية لفرض القانون وحمل أصحابها على إغلاقها في الوقت القانوني، مع استعمال نوع من الليونة لحمل بعض السكان على العودة إلى بيوتهم.

كما سجل صباح اليوم توافد عشرات المواطنين على محطة "ولاد زيان" رغم صدور قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف جميع الرحلات بين المدن، راغبين في مغادرة العاصمة الاقتصادية صوب باقي المدن المغربية.

ولم يلتزم مجموعة من سائقي حافلات المسافرين بقرار المنع، كما لم يلتزموا بالقرار الوزاري السابق القاضي بعدم تجاوز ملء نصف مقاعد الحافلة، إلى جانب مضاعفة سعر التذكرة بنحو 400 في المائة دفعة واحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - مواطنة غيورة الأحد 22 مارس 2020 - 18:47
اعلان حالة الطوارئ والضرب بيد من حديد على مثل هذه النماذج.
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60
2 - استاذ جامعي الأحد 22 مارس 2020 - 18:47
نريد صرامة اكثر وحزما اكبر مع مجموعات متهورة كهذه . اذ لايمكن ان يلتزم معظم المغاربة بالاجراءات الاحترازية وفي الاخير تخرج علينا فئة جاهلة متهورة فتهدم كل الجهود وكل التضحيات
الحزم والعقاب الشديدين والا فنحن بسبب هذه الفئة الغافلة نتجه الى الهاوية والاسوأ
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57
3 - متتبع الأحد 22 مارس 2020 - 18:49
هبة الدولة على المحك . المرجو مزيدا من الصرامة
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47
4 - marocain confié à l'étranger الأحد 22 مارس 2020 - 18:49
Le régime marocain récolte les fruits de sa politique de détérioration de l'école. Félicitations
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30
5 - حسام الأحد 22 مارس 2020 - 18:51
لماذا الأحياء الشعبية لا تستجيب، وتستهتر؟؟؟!!!
الله يحفظ، اذا ما انتشر في هذه الأحياء سنسمع المصابين بالألاف.
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32
6 - jamal الأحد 22 مارس 2020 - 18:54
بالله عليكم اخواني ليس فقط هذا العصيان حتى بعض الشركات تعصي اوامر الدولة مثلا شركة الاحذية في مدينة القصر الكبير تعمل كأن ليس هناك شيء .
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19
7 - رضوان الأحد 22 مارس 2020 - 18:54
يجب تدخل الامن ووزارة الداخلية ، هده مهزلة هذه الشوهة بمعنى الكلمة
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13
8 - الأزهري الأحد 22 مارس 2020 - 18:55
كين لي جالس فدارو مقدي محتجيات مخاصو والو خصو يعرف كينا ناس تسدو عليها المقاهي و المطاعم خاصو يمشي عند ولديه
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9
9 - ابتسام الأحد 22 مارس 2020 - 18:55
راه خاصهم الضرب ماشي غير الالفاظ القاصيه خاصهم يتفرق برشاش الماء كيف كيديرو في المظاهرات هدشي راه بزاف عيقو الله ياخد فيهم الحق
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8
10 - أستاذة من وجدة الأحد 22 مارس 2020 - 18:55
هذا هو الشعب الذي نتعامل معه في الأقسام.والذي تقام الدنيا ولا تقعد عندما نسمع عن استاذ فقد اعصابه ولمس تلميذا بنية التأديب. في اامقابل يتبجج التلاميذ واولياء الامور ويطالبون بمحاكمة الاستاذ.
ضربنا نحن الاساتذة بول الخطر ان التربية والتعليم في خطر.ولم ينتبه الينا احد.واتهمونا بكل اصناف الاتهامات ظلما وعدوانا
الان لاحظوا ماذا يقع.... العصيان حتى ضد القوات العمومية ...فماذا تبقى لنا؟؟؟؟؟
دعواتي بالشفاء للجميع
الشفاء الصحي والشفاء السلوكي والفكري والتربوي
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41
11 - عبد العظيم.... الأحد 22 مارس 2020 - 18:57
لا يختلف اثنان حول مصلحة الوطن..تدخل الجيش مطلب وطني للحفاظ على مصلحة الوطن...الليونة والتساهل في هذه اللحظة لافائدة منهما....لابد من الشدة والصرامة حفاظا على مصلحة الامة وعدم التلاعب بمستقبل الوطن...فتحية لجنودنا...
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14
12 - محمد ريان الأحد 22 مارس 2020 - 18:58
تذكرت هنا قصة ذو القرنين مع يأجوج ومأجوج على مايبدو أنهم في حاجة إلى نفس المعاملة .
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10
13 - سعاد الأحد 22 مارس 2020 - 19:00
على الامن ان يكون أكثر حزما والله هؤلاء سياخدون بهذا البلد إلى الهاوية الله يحفظ هؤلاء الجهل تجب معهم الصرامة حرام عليهم ما دنب الأطباء والممرضين الانسان يجلس في منزله و ياكل ما قسمه الله الناس رآه عاشو غير بالخبز واتاي بعض الجهل لا يتقون إلا بما يرون اعباد الله الفيروس لا يرى وان احببتم ان ترون انظروا إلى إيطاليا اللهم احفظ هذا البلد واحفظ الانسانية جمعاء ورفع عنا هذا البلاء
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10
14 - مصطفى الأحد 22 مارس 2020 - 19:01
بالنسبة لساكنة سيدي مومن التي تقطن بدور الصفيح هم انفسهم عرضة لحمل الفيروس لأنهم لا يتوفرون على سكن لائق لان البراكة لا تتسع لأكتر من شخصين وبدون تهوية
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8
15 - zouhier الأحد 22 مارس 2020 - 19:01
اين هي روح المواطنة يستغلون الناس في الزيادة في الحافلات و جميع وسائل النقل و الله عيب وعار . اين هي المراقبة و اين هو الامن و خاصة في سيدي مومن الناس غير واعين بخطورة هدا المرض يجب فرض غرامات وتشديد العقوبات لكل من تخول له نفسه بلعب بارواح المواطنين
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11
16 - simmo الأحد 22 مارس 2020 - 19:01
Ça montre l'anarchie que ces personnes ont pris l'habitude de vivre. Nous sommes avec les autorités pour l'utilisation de la force contre ces hors la loi.
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5
17 - مواطن غيور. الدستور الأحد 22 مارس 2020 - 19:01
السلام عليكم
على الدولة فرض حالة الطوارء و تعليق العمل بالدستور.
إخراج الجيش لتنظيم الحياة العامة، ما عدا هدا فهو ضياع للوقت و صحة المواطنين.
مزيدا من الحزم
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9
18 - rima الأحد 22 مارس 2020 - 19:01
لا حول ولا قوة الا بالله ستقتلون ابناءكم يا ثلة البهائم إنها قمة الجهل فهل هدا هو نوعية الشباب الدي سيدهب بالمغرب الى الأمام يجب الصرامة مع هؤلاء والا سوف تقع الكارثة
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8
19 - فيقو خليونا في ديورنا الأحد 22 مارس 2020 - 19:02
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اقسم بالله ان الناس ما فاهما والو را هادشي صعيب و خايب خليونا في ديورنا قبل ما ندمو ياك تقديتو ما فيه الكفاية يجب على السلطة الضرب بيد من حديد مع من خارق القانون هما غير مصلحتنا و حنا الله يهدينا و الله يفوت علينا هاد المرض في اقرب الآجال يا رب لطفك
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4
20 - استغلال و خشوع الأحد 22 مارس 2020 - 19:02
السماسرة يستغلون $اشهر رمضان والعيد وعيد الاضحى والعطل المدرسية والزلازل و حوادث القطارات زورونا لممارسة نهب جيوب المواطنين ويمسحون مشاكلهم في الدولة ويطالبون بالدعم .ويخافون جرائمهم بالخشوع وجمعة مباركة ومبارك لعواشر
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6
21 - molahid الأحد 22 مارس 2020 - 19:04
حقيقة لا حياة ولا حياء لمن تنادي
شعب كور او عطي لعور .....!!!!!!
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7
22 - بن علي الأحد 22 مارس 2020 - 19:04
اضن انه حان الوقت لمعرفة المواطن الصالح الغيور على البلاد لا هوادة لمن يعيش معنا ولا يحب بلدنا
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4
23 - من هناك الأحد 22 مارس 2020 - 19:04
موحال تنجح هاذ حالة الطوارئ الصحية للي دارت الدولة مع هاذ الناس!!
والمثل يقول "من يزرع الشوك لا يجني العنب" فالدولة اليوم تجني ما زرعته في العقدين الأخيرين من تجهيل(تكليخ) وتفقير الشعب.
الفقر والجهل لن يفهم الحجر الصحي ولا غيره.
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26
24 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 19:06
ماذا تعني الصرامة اللفظية؟ بلا شك الليونة في الكلام وهذا ما كنت اكتبه في كل تعليقاتي.. لان العنف سيولد العنف
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2
25 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام الأحد 22 مارس 2020 - 19:07
يجب مراقبة باعة الدجاج واللحوم والاسماك وتشديد وسائل النظافة والتعقيم ,اما الازقة فيجب مراقبة مروجي القرقوبي والحشيش والشيشة لانهم المسؤولين على حلات خرق الجولان ليلا وتحية لكل من هو في خدمة هذه المرحلة الحرجة
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1
26 - oujdi pure الأحد 22 مارس 2020 - 19:08
على الدولة الاسراع في انزال الجيش الى الازقة وفرض حظر شامل ومعاقبة كل مخالف في عين المكان اما التعامل بلباقة ولطف في هذه الظروف ليس متاح وليس بحل
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1
27 - محمد المربع الأحد 22 مارس 2020 - 19:09
الله يكون في عون أفراد رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة مع بعض الفئات التي لا يهمها حب الحياة...
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0
28 - وفاء الأحد 22 مارس 2020 - 19:10
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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0
29 - الى الاخ رقم 3 الأحد 22 مارس 2020 - 19:10
الى المعلق 3
هبة الدولة مزيان ...لكن لا بد ان تسبقها واجبات الدولة..!!!!!
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-1
30 - simo الأحد 22 مارس 2020 - 19:12
خطا وزراة الداخلية كل بيانتها فيها ارتباك حيت اكدت ان وسائل النقل ستقف عن العمل يو الثلاتاء فين حين ان انها اصدرت قرارا اخر يوم السبت مما خلق ارتباكا لدا الناس لان هناك اشخصا وجدو انفسهم في الشارع عندما اقفلت المعامل ابوابها كان الاجدر التنسيق مع الناس. قبل السفر
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31 - مصطفى الأحد 22 مارس 2020 - 19:13
يجب انزال الجيش وإعلان حالة الطوارئ وإلا فستدخل البلد في مالا يحمد عقباه
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32 - hicham الأحد 22 مارس 2020 - 19:16
ارجو من السلطة ان تقتحم الأحياء عدد كتير من الجهلة مازالو في الازقة ديقة يتعطونة المخدرات
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33 - محبة لوطني الأحد 22 مارس 2020 - 19:19
الناس متعاونة باش تقضي على الوباء وحنا متعاونينن باش نقضيو على بعضنا البعض. الله يعفو علينا من قلة العقل لي.غادي اوصلنا إلى الهلاك.........يجب على الجيش التدخل للحفاض على سلامة المواطنين..........من هاد الناس لي مافاهمين والو..........
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34 - يونس الأحد 22 مارس 2020 - 19:19
تنتمنى من السلطات أن تتجنب الإحتكاك مع المواطنين
إنذار الأول الثاني مبغاش( مخالفة وغرامة) هذا هو الحل
شحال قدهوم يحضيو بلا غوات بلا والو اجي دخل دارك مبغاش مخالفة بقا فدارك أحسن ليك و للجميع الله يهديهم هادشي مفيهش اللعب
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35 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 19:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب على الدولة اتخاذ قرار الصارمة إلى كل من خلف .
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36 - peur sur la ville الأحد 22 مارس 2020 - 19:28
ces quartiers populaires comme moulay rchide ect,,,,il leurs faut les Marines Americans.
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37 - متسائل : الأحد 22 مارس 2020 - 19:29
هل رئيس روسيا على حق لما وضع التسوية في المواد الاستهلاكية لكل فرد وفي في كل محل تجاري؟ وعاقب كل مخالف للحظر الصحي ب 5 سنوات سجنا نافذا وبدون محاكمة؟
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38 - عمر الأحد 22 مارس 2020 - 19:29
تحية للجميع،لا أرد ولا أعلق على الأستاذ الجامعي، فقط أحيله على موقع هسبريس :مشردون في زمن كورونا.البارحة كتبت:قطران بلادي ولا عسل أوروبا.OK ولكن لا أقبل أن يتمتع جاري أو إبن الحي أو فلان ...بخيرات هذا البلاد.وأقول الحمد لله على كل حال .من المسؤول عن جهل المغاربة أو أميتهم؟أنت أستاذ جامعي وأنا أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي والمنظومة التربوية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني..
.
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39 - كريم الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
ما لاحظته من خلال متابعة تعليقات المغاربة انهم ينفرجون عن غيرهم من الشعةب الاخرى في المنطقة بمقتهم لبعضهم البعض , لست ادري ان كان هذا عن جهل ام عن تملق للسطات طون البحث عن الاسباب اوابداء الراي بكل حرية دون مسايرة الوضع الحالي فنجد مثلا ان الذين حردوا ليلة امس كان هناط اجماع على ادانهم والمطالبة بتشديد العقوبات ولا احد حاول ان يتعمق ويبحث عن السبب بل البعض وصفهم بالدواعش والبعض الاخر بالمفسدين وربما الاغرب ان بعض رجال القانون رفعوا دعوى قضائية ضد البعض منهم في حين لم نراهم يفعلون في انتهاكات وتجاوزات لكرامة المواطن في عدد من المواقف الرهيبة التي تعرض لها المواطنون او ضد شخصيات سياسية اهانت المواطنين علانية ,, فاين يكمن الخلل
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40 - هذا من عشوائية القرارات الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
قرار منع السفر. اكيد سيخلق زحام عادي.... اين تدبير السلطة. والاستباق لعدم وقوع الزحام... للمحطات وتسيير المواطنين ...ولا لا يهم. قرارات من المكاتب. امر غريب...... الدولة المغربية بهيبتها. تعتمد على عون سلطة في توزيع الاستثمارات... واو. وقرار. الحافلات. 2 مخازنية. ههههه. انتج هذا تجمعات بالالف. يعني الله يحفظ ان كان هناك 10 مصابين. ف. رمضان كريم. ستصل لعدد. عجيب الله يحفظنا ويحفظ مملكتنا. والعالم من هذا المرض...
ويبقى التهاون والاستخفاف بالامور هو سيد الموقف. وعدم اتخاد التدابير القبلية والمحتملة لاي قرار من مكتب فخم ربما. لا يعرف ماهي المحطة الطرفية. و زبائنها. والاكتصاض في الحافلات
اين تعقيم الحافلات. اه. عفوا.
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