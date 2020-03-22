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كُتّاب وآراء
خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية
سجلت مصالح الأمن بالعاصمة الاقتصادية حالات منعزلة لـ"خرق" حظر التجول الصحي، الذي فرضته وزارة الداخلية لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19" ومحاصرته داخل المغرب.
واضطر أفراد السلطات الترابية المحلية والأمنية إلى اللجوء إلى نوع من "الصرامة اللفظية" لحمل مجموعة من المتهورين داخل الأحياء الشعبية بمناطق مولاي رشيد وحي لالة مريم وسباتة والهراويين على الالتزام بقرار حظر التجول الصحي، وملازمة بيوتهم.
وكثفت السلطات الأمنية من دورياتها بمنطقة سيدي مومن، الذي بدت مجموعة من أحيائه في وضع طبيعي، بسبب عدم اكتراث جزء من ساكنته باحترام قرار حظر التجول الصحي رغم دخوله حيز التنفيذ.
وبدا مجموعة من المتهورين بسيدي مومن غير مكترثين بخطورة الوضع الصحي والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة الفيروس القاتل، واستمروا في ممارسة حياتهم اليومية بشكل عاد.
واضطرت المصالح الأمنية إلى مداهمة مجموعة من الأماكن العمومية والمحلات التجارية لفرض القانون وحمل أصحابها على إغلاقها في الوقت القانوني، مع استعمال نوع من الليونة لحمل بعض السكان على العودة إلى بيوتهم.
كما سجل صباح اليوم توافد عشرات المواطنين على محطة "ولاد زيان" رغم صدور قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف جميع الرحلات بين المدن، راغبين في مغادرة العاصمة الاقتصادية صوب باقي المدن المغربية.
ولم يلتزم مجموعة من سائقي حافلات المسافرين بقرار المنع، كما لم يلتزموا بالقرار الوزاري السابق القاضي بعدم تجاوز ملء نصف مقاعد الحافلة، إلى جانب مضاعفة سعر التذكرة بنحو 400 في المائة دفعة واحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
الحزم والعقاب الشديدين والا فنحن بسبب هذه الفئة الغافلة نتجه الى الهاوية والاسوأ
الله يحفظ، اذا ما انتشر في هذه الأحياء سنسمع المصابين بالألاف.
ضربنا نحن الاساتذة بول الخطر ان التربية والتعليم في خطر.ولم ينتبه الينا احد.واتهمونا بكل اصناف الاتهامات ظلما وعدوانا
الان لاحظوا ماذا يقع.... العصيان حتى ضد القوات العمومية ...فماذا تبقى لنا؟؟؟؟؟
دعواتي بالشفاء للجميع
الشفاء الصحي والشفاء السلوكي والفكري والتربوي
على الدولة فرض حالة الطوارء و تعليق العمل بالدستور.
إخراج الجيش لتنظيم الحياة العامة، ما عدا هدا فهو ضياع للوقت و صحة المواطنين.
مزيدا من الحزم
اقسم بالله ان الناس ما فاهما والو را هادشي صعيب و خايب خليونا في ديورنا قبل ما ندمو ياك تقديتو ما فيه الكفاية يجب على السلطة الضرب بيد من حديد مع من خارق القانون هما غير مصلحتنا و حنا الله يهدينا و الله يفوت علينا هاد المرض في اقرب الآجال يا رب لطفك
شعب كور او عطي لعور .....!!!!!!
والمثل يقول "من يزرع الشوك لا يجني العنب" فالدولة اليوم تجني ما زرعته في العقدين الأخيرين من تجهيل(تكليخ) وتفقير الشعب.
الفقر والجهل لن يفهم الحجر الصحي ولا غيره.
هبة الدولة مزيان ...لكن لا بد ان تسبقها واجبات الدولة..!!!!!
إنذار الأول الثاني مبغاش( مخالفة وغرامة) هذا هو الحل
شحال قدهوم يحضيو بلا غوات بلا والو اجي دخل دارك مبغاش مخالفة بقا فدارك أحسن ليك و للجميع الله يهديهم هادشي مفيهش اللعب
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ويبقى التهاون والاستخفاف بالامور هو سيد الموقف. وعدم اتخاد التدابير القبلية والمحتملة لاي قرار من مكتب فخم ربما. لا يعرف ماهي المحطة الطرفية. و زبائنها. والاكتصاض في الحافلات
اين تعقيم الحافلات. اه. عفوا.