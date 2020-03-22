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الرئيسية | جهات | باستور يُبدد الخوف من إصابة بـ"كورونا" في العيون

باستور يُبدد الخوف من إصابة بـ"كورونا" في العيون

باستور يُبدد الخوف من إصابة بـ"كورونا" في العيون
هسبريس من العيون
الأحد 22 مارس 2020 - 17:04

أكدت التحاليل المخبرية بمعهد باستور بالدار البيضاء، ظهر اليوم، خلو مواطن مغربي منحدر من مدينة العيون من أي إصابة بفيروس "كوفيد 19".

وقال مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء إن "العينات التي جرى إرسالها للتحليل بمعهد باستور بمدينة الدار البيضاء كشفت أن الشاب الذي وضع تحت الحجر الصحي بالمركز الاستشفائي مولاي الحسن ابن المهدي بمدينة العيون لا يحمل فيروس كورونا المستجد"، موردا أن "حالته الصحية جد مستقرة ولا تدعو للقلق".

ودعا المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الأخبار التي تنتج الخوف"، وأبلغ الرأي العام بأن الحالة الوبائية بجهة العيون الساقية الحمراء جد عادية ولا تدعو للقلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - salm الأحد 22 مارس 2020 - 17:21
اللهم لك الحمد لقد فرحنا للاخ من مدينة العيون على سلامته.ولنتحد ضد هذا الوباء ونطلق مبادرة الوطنية للبقاء فالبيوت #اسبوعان من اجل الوطن لنجلس في بيوتنا لقهر الوباء المرجو من الاخوة تبني فكرة اسبوعان من الالتزام التام من اجل الوطن
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2 - المصطفى المصطفى الأحد 22 مارس 2020 - 17:37
خوفا من الوباء احترم التعليمات وفكر في ان لك عاءلة تنتضرك وتخاف عليك ولنا وطن نتمنى له النجاح والتغلب على الفيروس انشاء الله
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7
3 - عبد الدايم الأحد 22 مارس 2020 - 17:46
نعم بلغنا هدا الخبر كقطعة تلج على صدورنا لكن الحمد للهلم تكن هنالك اصبة بالفيروس كوفيد 19 نحن ساكنة العيون متابعون للاحدات ومقيضون بتعليمات وزارة الصحة والسلطات المحلية وابانت مدينة العيون عن وعي واستجابة للتعليمات من طرف السلطة المعنية شكرا أبناء مدينة العيون الغالية
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10
4 - الصحراوي الأحد 22 مارس 2020 - 17:47
الحمد لله وهذا الدرس يعطينا مزيدا من الانضباط وهو مانلاحظه في الجنوب شوارع فارغة وانضباط
ما يقلقنا هو الجهل في بعض مناطق الشمال التي تخرج في تجمعات للتكبير مدفوعين ببعض شيوخ الجهل الرسول صل الله عليه وسلم قال:" اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تقدمو عليه واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه" الزمو بيوتكم يا عباد الله الزمو بيوتكم جزاكم الله
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5 - ايمان الأحد 22 مارس 2020 - 17:47
على سلامتو ونتمنى ليه الشفاء والله احفض بلادنا من هاد الوباء
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6 - ايمان الأحد 22 مارس 2020 - 17:49
على سلامتو والله اشافيه ونتمنى من الله ارفع علينا هاد الوباء والله احفض بلادنا
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