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كُتّاب وآراء
باستور يُبدد الخوف من إصابة بـ"كورونا" في العيون
أكدت التحاليل المخبرية بمعهد باستور بالدار البيضاء، ظهر اليوم، خلو مواطن مغربي منحدر من مدينة العيون من أي إصابة بفيروس "كوفيد 19".
وقال مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء إن "العينات التي جرى إرسالها للتحليل بمعهد باستور بمدينة الدار البيضاء كشفت أن الشاب الذي وضع تحت الحجر الصحي بالمركز الاستشفائي مولاي الحسن ابن المهدي بمدينة العيون لا يحمل فيروس كورونا المستجد"، موردا أن "حالته الصحية جد مستقرة ولا تدعو للقلق".
ودعا المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الأخبار التي تنتج الخوف"، وأبلغ الرأي العام بأن الحالة الوبائية بجهة العيون الساقية الحمراء جد عادية ولا تدعو للقلق.
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تعليقات الزوّار (6)
ما يقلقنا هو الجهل في بعض مناطق الشمال التي تخرج في تجمعات للتكبير مدفوعين ببعض شيوخ الجهل الرسول صل الله عليه وسلم قال:" اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تقدمو عليه واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه" الزمو بيوتكم يا عباد الله الزمو بيوتكم جزاكم الله