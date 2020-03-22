جمعية موظفي الأمانة العامة تساهم بمائة مليون‎

هسبريس من الرباط

قررت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، باسم جميع الموظفين، التبرع بمبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم)، كمساهمة لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'".

فضلا عن ذلك، وبصورة تطوعية، يقول بلاغ للجمعية، توصلت به هسبريس، يساهم المدير العام والمديرون ورؤساء الشعب وجميع الموظفين المنتمين إلى هيئة المستشارين القانونيين للإدارات وباقي الأطر العليا وأعضاء ديوان الأمين العام للحكومة بجزء من رواتبهم لفائدة الصندوق المذكور.

وأكد البلاغ على انخراط أعضاء الجمعية في كل المبادرات الوطنية، وتجندهم اللامشروط والمستمر تحت قيادة الملك، لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها المملكة.