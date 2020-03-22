24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)

  2. خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  3. إيطاليا تسجل 651 وفاة إضافية بـ"كورونا".. والحصيلة: 5476 (5.00)

  4. الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)

  5. لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعية موظفي الأمانة العامة تساهم بمائة مليون‎

جمعية موظفي الأمانة العامة تساهم بمائة مليون‎

جمعية موظفي الأمانة العامة تساهم بمائة مليون‎
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 19:30

قررت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، باسم جميع الموظفين، التبرع بمبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم)، كمساهمة لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'".

فضلا عن ذلك، وبصورة تطوعية، يقول بلاغ للجمعية، توصلت به هسبريس، يساهم المدير العام والمديرون ورؤساء الشعب وجميع الموظفين المنتمين إلى هيئة المستشارين القانونيين للإدارات وباقي الأطر العليا وأعضاء ديوان الأمين العام للحكومة بجزء من رواتبهم لفائدة الصندوق المذكور.

وأكد البلاغ على انخراط أعضاء الجمعية في كل المبادرات الوطنية، وتجندهم اللامشروط والمستمر تحت قيادة الملك، لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.