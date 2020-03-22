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الرئيسية | جهات | الشبيبة الاتحادية بتطوان تدين "مسيرات ليلية"

الشبيبة الاتحادية بتطوان تدين "مسيرات ليلية"

الشبيبة الاتحادية بتطوان تدين "مسيرات ليلية"
جمال سماحي من تطوان
الأحد 22 مارس 2020 - 19:36

أدان المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان، بشدة، ما وصفه بـ"السلوك اللامسؤول واللاواعي" الذي أقدم عليه مجموعة من الأشخاص ببعض أحياء المدينة، ليلة السبت، عقب خروجهم في مسيرات جماعية بعدد من الشوارع والأزقة، رافعين أصواتهم بالتكبير والتضرع لله ليهون على البلاد أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد بلاغ للشبيبة سالفة الذكر، توصلت به جريدة هسبريس، على احترامها لمعتقدات وقناعات المغاربة، منبهة في الوقت ذاته إلى أن "هذه السلوكيات اللامسؤولة تشكل تهديدا مباشرا، ليس فقط لصحة الذين أتوها، بل لكل المغاربة"، وفق ما جاء فيه.

البلاغ ذاته استنكر بشدة ما أسماه "استغلال العقيدة الدينية لجزء مهم من المغاربة"، معتبرا أن من وصفهم بـ"تجار الدين" يوظفونها لخدمة مشروعهم "الذي لا يبغي سوى معاكسة قرارات وتدابير الدولة المغربية، وذلك بعد أن تفاجؤوا بتدابيرها الاستباقية التي وضعت مصلحة المغاربة قبل كل اعتبار".

وشدد المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان، في بلاغه، على أن "الوضع اليوم بالمغرب لا يفرض ولا يتطلب سوى الامتثال بل الانصياع التام للتعليمات الحكومية"، داعيا الساكنة التطوانية إلى "الالتزام بتدابير النظافة، والبقاء في المنازل"، ومحذرا من "الانصياع وراء الدعوات المشبوهة، ونشر الشائعات التي ترهب المواطنات والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسمار جحا الأحد 22 مارس 2020 - 20:33
تكمشو حتى نتوما هذا ماشي وقت تصفية الحسابات و شي كيجبد فدين و شي كيوظفو فالاعمال الشيطانية ديالو، تكمشو هذا ماشي وقت التنديد
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-7
2 - Mockingjay الأحد 22 مارس 2020 - 20:38
يجب على السلطات فرض حضر التجوال بالقوة ! هناك أناس كامونيين إلى ماحكيتيهمش ميعطوش الريحة ! غبائهم سيجر المغرب إلى ما لا يحمد عقباه ! من أراد أن يتضرع لله يفعل ذالك في بيته
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34
3 - من القطيع الأحد 22 مارس 2020 - 20:40
لم يبق من الشبيبة الاتحادية الا. الاسم فحزب لشكر انتهى
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4
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