24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكتبية .. تدابير وقائية
- أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
- رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
- المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"
شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)
تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب (5.00)
- إدانة واسعة تنهال على خرق حالة الطوارئ الصحية في مسيرات ليلية - (434)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (317)
- تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات - (237)
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا" - (156)
- وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة - (152)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشبيبة الاتحادية بتطوان تدين "مسيرات ليلية"
أدان المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان، بشدة، ما وصفه بـ"السلوك اللامسؤول واللاواعي" الذي أقدم عليه مجموعة من الأشخاص ببعض أحياء المدينة، ليلة السبت، عقب خروجهم في مسيرات جماعية بعدد من الشوارع والأزقة، رافعين أصواتهم بالتكبير والتضرع لله ليهون على البلاد أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد بلاغ للشبيبة سالفة الذكر، توصلت به جريدة هسبريس، على احترامها لمعتقدات وقناعات المغاربة، منبهة في الوقت ذاته إلى أن "هذه السلوكيات اللامسؤولة تشكل تهديدا مباشرا، ليس فقط لصحة الذين أتوها، بل لكل المغاربة"، وفق ما جاء فيه.
البلاغ ذاته استنكر بشدة ما أسماه "استغلال العقيدة الدينية لجزء مهم من المغاربة"، معتبرا أن من وصفهم بـ"تجار الدين" يوظفونها لخدمة مشروعهم "الذي لا يبغي سوى معاكسة قرارات وتدابير الدولة المغربية، وذلك بعد أن تفاجؤوا بتدابيرها الاستباقية التي وضعت مصلحة المغاربة قبل كل اعتبار".
وشدد المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان، في بلاغه، على أن "الوضع اليوم بالمغرب لا يفرض ولا يتطلب سوى الامتثال بل الانصياع التام للتعليمات الحكومية"، داعيا الساكنة التطوانية إلى "الالتزام بتدابير النظافة، والبقاء في المنازل"، ومحذرا من "الانصياع وراء الدعوات المشبوهة، ونشر الشائعات التي ترهب المواطنات والمواطنين".