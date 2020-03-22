‪طفلة بدون مأوى تُثير غضبا بضواحي اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

ردود فعل غاضبة تلك التي عبّرت عنها تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صورة تظهر فيها طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، تعيش بالشارع العام وبدون مأوى في دوار "تن منصور"، بالجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

ووفقا للمعطيات التي توصلت إليها هسبريس فالطفلة، يتيمة الأب، تعيش رفقة أمها، التي تُعاني اضطرابات نفسية، بدون مأوى، إذ أوردت إفادات استقتها الجريدة من المنطقة أن ساكنة محلية سبق أن تطوعت من أجل إيجاد مأوى لهما، غير أن وضع الأم النفسي يجعلها ترفض، مسجلة عدم تدخل أي جهة لنقلها إلى مستشفى متخصص من أجل العلاج وإنقاذ الطفلة من الشارع.

عمار أوبلا، عن المنظمة المغربية لحماية الطفولة باشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس: "علمنا بتواجد فتاة في سن لم يتجاوز 4 سنوات وهي تفترش الأرض بمحاذاة مسجد بتن منصور، في جماعة إنشادن، لأزيد من شهر، دون أن يكون هناك أي تدخل للسلطات ولا التعاون الوطني أو الجماعة الترابية أو الجمعيات المحلية، ولم تثر حتى شفقة الساكنة".

وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته: "لذلك أجدد النداء من أجل تمكين المنظمة المغربية لحماية الطفولة من الوحدة المتنقلة لحماية الطفولة، فقد عانينا كثيرا في إيجاد الحلول للعديد من الحالات التي تردنا بمركز الاستماع والتوجيه للنساء والأطفال ضحايا العنف، ونطالب رؤساء الجماعات الترابية بتقديم الدعم لفرع المنظمة حتى يتسنى له تقديم الخدمات لهذه الشريحة الواسعة والمنتشرة بالإقليم".

وفي هذه الظرفية التي دخل فيها المغرب حالة الطوارئ الصحية، التي تفرض على المواطنات والمواطنين التزام بيوتهم، ضمن التدابير الأساسية والاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، قال عمار أوبلا: "إن ظاهرة التشرد التي تعرفها المنطقة، خصوصا بلفاع وتن منصور وسيدي بيبي وآيت عميرة وبيوكرى، في صفوف الشباب والعجزة، تفوق التقدير، ما يتطلب توفير مأوى لحماية هؤلاء، على غرار بعض المناطق المجاورة كإنزكان".