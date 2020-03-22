والي العيون يُشيد بتفاعل الساكنة مع "الطوارئ"

هسبريس من العيون

رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 كورونا المستجد في جهة العيون الساقية الحمراء، تواصل ساكنة هذا الإقليم التجاوب السريع مع الحملات التحسيسية المكثفة التي تعتمدها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمجتمع المحلي، من خلال الدعوة إلى تجنب التجمعات والحرص على النظافة والتزام المنازل إلا في الحالات الضرورية.

وأبان سكان هذه الأقاليم عن وعيهم بضرورة إقامة العزل المنزلي طواعية قبل وبعد فرض السلطات المغربية، الجمعة، حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.

وفي سياق تنزيل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وبعد مرور 48 ساعة عليه، قال نداء لولاية جهة العيون الساقية الحمراء إن "السلطات المحلية بالعيون وعلى رأسها السيد والي الجهة تتقدم بالشكر والامتنان لساكنة الجهة على تفاعلها وانخراطها بكل وعي ومسؤولية في احترام جميع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات".

عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، جدد من خلال النداء الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه التأكيد على مزيد من التعبئة واليقظة والالتزام بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، "حفاظا على مكسب خلو الجهة من الوباء"، مشيرا إلى أن "التزام المواطنين بحماية أنفسهم والحد من تحركاتهم أثبت نجاعته كسبيل وحيد وأوحد للحد من انتشار فيروس كورنا الفتاك".

وأكد النداء أن "تجند السلطات بجهة العيون الساقية الحمراء، وحرصها على خدمة وحماية المواطنين والمواطنات بالجهة، يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".

كما تذكر الجهة المواطنين بأنها "وضعت رهن إشارتهم الرقمين الأخضرين: 0800005757 و0800005656 للإجابة عن كل تساؤلاتهم واستفساراتهم حول سبل تيسير الحصول على الحاجيات الضرورية".

الوضع الصحي بالجهة

تواصل السلطات المحلية طمأنة الساكنة بعدم تسجيل أي حالة إصابة بالوباء العالمي إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وتهيب بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بحالة الطوارئ الصحية 24 ساعة على 24 ساعة؛ والتي أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي هذا الصدد، قال مصدر طبي بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن ابن المهدي إن "المسؤولين بالمستشفى أحدثوا وحدات طبية متنقلة خاصة بتحديد أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ"كوفيد 19""، مضيفا أن "الوزارة الوصية على القطاع وضعت الرقم الأخضر 141 لاستقبال حصرا مكالمات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن في حال اتصل أحد المشتبه في إصابتهم بالفيروس كوفيد 19 فإن دكتورا مختصا سيحاول استفساره من أجل تحديد علامات المرض وهل تتوافق مع أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ كورونا "كوفيد 19" المستجد.

وفي رده على سؤال يتعلق بالتجهيزات ووسائل العمل التي يتوفر عليها المستشفى الجهوي بجهة العيون، أكد المتحدث ذاته أن "إدارة المستشفى أضافت غرفتين للإنعاش في الفترة التي ظهرت فيها أول حالة إصابة بالوباء العالمي بالمغرب"، لافتا إلى أن "الوحدة الطبية المتنقلة وضعت لهذا الغرض ولأجل رفع الضغط عن المستشفى في حال تعدت الحالات الوافدة طاقته الاستيعابية".

يذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، في هذا الصدد، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.