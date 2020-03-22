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إجمالي إصابات كورونا في مراكش يصل إلى 13

إجمالي إصابات كورونا في مراكش يصل إلى 13
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 22 مارس 2020 - 23:05

نقل الفريق الطبي التابع لمستشفى الرازي، عصر اليوم الأحد، من جماعة ضواحي مدينة مراكش، مشتبها في إصابته بوباء "كوفيد-19".

وأرسل الطاقم الطبي المكلف بالإشراف على علاج المصابين 6 حالات أخرى إلى معهد باستور لتحليل عيناتها للتأكد من إصابتها أو عدم إصابتها بالفيروس.

وسجل المستشفى الجامعي لمراكش، اليوم الأحد، إصابتين جديدتين، ما رفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 13 حالة، اثنتان من مدينة أسفي، و11 من عاصمة النخيل.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بلاغ لها، أمس السبت، توصلت به هسبريس، تسجيل 3 حالات جديدة بمراكش، ليرتفع العدد إلى 11 حالة.

يذكر أن الإصابات التي عرفتها مدينة مراكش، منها 4 حالات وافدة من جنسيات فرنسية، وحالة لألماني، والحالات الأخرى محلية، موزعة بين مستشفى ابن زهر (المامونية) بالمدينة العتيقة، والرازي بالداوديات بمقاطعة جليز.

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