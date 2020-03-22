24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:25
|13:39
|17:03
|19:45
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
- رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
- المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"
- وزارة الثقافة والشباب والرياضة تعلّق طباعة الجرائد
شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)
- إدانة واسعة تنهال على خرق حالة الطوارئ الصحية في مسيرات ليلية - (434)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (317)
- تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات - (237)
- تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب - (185)
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا" - (160)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إجمالي إصابات كورونا في مراكش يصل إلى 13
نقل الفريق الطبي التابع لمستشفى الرازي، عصر اليوم الأحد، من جماعة ضواحي مدينة مراكش، مشتبها في إصابته بوباء "كوفيد-19".
وأرسل الطاقم الطبي المكلف بالإشراف على علاج المصابين 6 حالات أخرى إلى معهد باستور لتحليل عيناتها للتأكد من إصابتها أو عدم إصابتها بالفيروس.
وسجل المستشفى الجامعي لمراكش، اليوم الأحد، إصابتين جديدتين، ما رفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 13 حالة، اثنتان من مدينة أسفي، و11 من عاصمة النخيل.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بلاغ لها، أمس السبت، توصلت به هسبريس، تسجيل 3 حالات جديدة بمراكش، ليرتفع العدد إلى 11 حالة.
يذكر أن الإصابات التي عرفتها مدينة مراكش، منها 4 حالات وافدة من جنسيات فرنسية، وحالة لألماني، والحالات الأخرى محلية، موزعة بين مستشفى ابن زهر (المامونية) بالمدينة العتيقة، والرازي بالداوديات بمقاطعة جليز.