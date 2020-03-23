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الرئيسية | جهات | تساقطات ثلجية وأمطار رعدية في مناطق بالمملكة

تساقطات ثلجية وأمطار رعدية في مناطق بالمملكة

تساقطات ثلجية وأمطار رعدية في مناطق بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 23 مارس 2020 - 14:25

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، بأن عددا من مناطق المملكة سيعرف تساقطات ثلجية، وأمطارا رعدية محليا قوية، وتساقطات مطرية قوية، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 40 سم على ارتفاع 1900م) ستهم كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وميدلت وورزازات وتارودانت وتنغير، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية يوم الأربعاء عند منتصف النهار.

كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تهم أمطار رعدية محليا قوية عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وصفرو وجرسيف وتاوريرت وتازة، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، فيما ستشهد عمالات وأقاليم شيشاوة وجرسيف وإفران وخنيفرة ومراكش وميدلت وورزازات والرحامنة وتارودانت وتنغير أمطارا رعدية محليا قوية، ابتداء من الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الاثنين وإلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.

ومن المنتظر أيضا أن تعرف عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والمضيق- الفنيدق وتطوان تساقطات مطرية قوية (من 50 إلى 90 ملم) ابتداء من مساء اليوم الاثنين (العاشرة ليلا) وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل (عند منتصف الليل)، بينما يرتقب أن يشهد إقليما الناضور والدريوش تساقطات مطرية قوية (من 40 إلى 60 ملم) ابتداء من يوم غد الثلاثاء (الثالثة صباحا) وإلى غاية يوم الأربعاء (السادسة صباحا).

وحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فمن المرتقب أيضا أن تهم أمطار رعدية معتدلة محليا اليوم الاثنين (من الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا) كلا من أقاليم تزنيت وسيدي إفني وكلميم وطانطان وطرفاية والعيون والسمارة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بالبرد وبهبات رياح، كما يتوقع أن تتجاوز مقاييس الأمطار التوقعات محليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - falahe الاثنين 23 مارس 2020 - 14:49
اللهم لك الحمد والشكر. وسيأتي الفرج انشاء االله....
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27
2 - Momo الاثنين 23 مارس 2020 - 14:50
الحمد الله على نعمه الكثيرة،التساقطات المطرية جاءت مع ازمة كورونا لتخفف عنا شيئا ما،يا ايها المغاربة لا تقنطوا و لا تيأسوا و كل المحن و الازمات ستزول ان شاء الله مع الصبر.ان مع العسر يسرا.
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34
3 - اعصيم سمير الاثنين 23 مارس 2020 - 14:53
اللهم ارحمنا واسقنا الغيث.واسقي بلدك هذا المغرب الحبيب.ياكريم ياكريم ياكريم.وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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12
4 - ali الاثنين 23 مارس 2020 - 15:08
هذا يوحي إلي بمثل مشاهد أفلام الخيال العلمي عن نهاية العالم وما بعدها، أجواء كئيبة في كل العالم ، امطار ورياح وعواصف و فياضانات وبرد ، هذا يحدث في كل أرجاء الدنيا ، البارحة انهيار جبلي في ايران و اليوم فيضان بها نفسها يودي بحياة احدى عشر شخص ، وزلزال بكرواتيا البارحة ، كورونا جلب معه أجواء كئيبة، شيء مخيف حقا ، لا أعرف ماالذي يجري ،هذه الحضارة ربما تحتضر ، وربما وصلت الى القمة وحان وقت انهيارها ، ككل الحضارات التي مرت على مر التاريخ ، وهذه سنة الله في الكون
فبعد الجفاف والأجواء المشمسة ، حلت الأجواء الكئيبة في العالم مع وباء كورونا . نصيحة للناس إلزموا بيوتكم ، كورونا وباء جد خطير فوواأسفا للانتهازيين والمستهترين ، نصيحة أخرى عودوا الى الله قبل فوات الأوان ، فلا أحد يدري ماذا سيحدث في قادم الأيام.
تحياتي للشرطة ولأعوان السلطة والدرك والقوات المسلحة الملكية، ولكل من ساهم ويساهم في احتواء هذا الفيروس ، وللأطباء والممرضين والعلماء و الى كل من يتسم بالانسانية في هذا العالم ولكل من ساعد الناس وآواهم وقدم لهم المساعدة ... شيئ ما يحدث في العالم. إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
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