تساقطات ثلجية وأمطار رعدية في مناطق بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، بأن عددا من مناطق المملكة سيعرف تساقطات ثلجية، وأمطارا رعدية محليا قوية، وتساقطات مطرية قوية، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 40 سم على ارتفاع 1900م) ستهم كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وميدلت وورزازات وتارودانت وتنغير، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية يوم الأربعاء عند منتصف النهار.

كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تهم أمطار رعدية محليا قوية عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وصفرو وجرسيف وتاوريرت وتازة، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، فيما ستشهد عمالات وأقاليم شيشاوة وجرسيف وإفران وخنيفرة ومراكش وميدلت وورزازات والرحامنة وتارودانت وتنغير أمطارا رعدية محليا قوية، ابتداء من الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الاثنين وإلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.

ومن المنتظر أيضا أن تعرف عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والمضيق- الفنيدق وتطوان تساقطات مطرية قوية (من 50 إلى 90 ملم) ابتداء من مساء اليوم الاثنين (العاشرة ليلا) وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل (عند منتصف الليل)، بينما يرتقب أن يشهد إقليما الناضور والدريوش تساقطات مطرية قوية (من 40 إلى 60 ملم) ابتداء من يوم غد الثلاثاء (الثالثة صباحا) وإلى غاية يوم الأربعاء (السادسة صباحا).

وحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فمن المرتقب أيضا أن تهم أمطار رعدية معتدلة محليا اليوم الاثنين (من الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا) كلا من أقاليم تزنيت وسيدي إفني وكلميم وطانطان وطرفاية والعيون والسمارة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون الأمطار الرعدية مصحوبة محليا بالبرد وبهبات رياح، كما يتوقع أن تتجاوز مقاييس الأمطار التوقعات محليا.