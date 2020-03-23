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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 13:55
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين :
شفشاون: 25 ملم ـ القنيطرة: 12 ملم ـ تطوان: 10 ملم ـ الحسيمة: 7 ملم ـ الرباط - سلا: 5 ملم ـ سيدي سليمان: 4 ملم ـ طانطان: 3 ملم ـ العرائش والدار البيضاء آنفا والنواصر والعيون : 2 ملم ـ بوعرفة: 1 ملم ـ طنجة ومكناس وسيدي إفني: أقل من ملم.