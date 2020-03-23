والي الجهة يتفقد المؤسسات الصحية ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

قام خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، الاثنين، بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات بالإقليم، للاطلاع عن قرب على التدابير الاحتياطية المتخذة على مستوى هذه المؤسسات الصحية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الإسعافات الضرورية للحالات الوافدة عليها والتصدي لأية إصابة محتملة بالفيروس.

ووقف الهبيل، خلال زيارته التي تندرج في إطار تتبع الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المديرية الجهوية للصحة على مستوى المستشفيات بإقليم بني ملال، على مدى جاهزية هذه المؤسسات الصحية لاستقبال واستقطاب الحالات المحتملة بالإقليم، خاصة فيما يتعلق بتوفير أسرّة الإنعاش وأسرّة العزل الصحي وجميع الأجهزة والوسائل اللازمة لاستقبال الحالات ونقل العينات إلى معهد باستور بالرباط.

وكانت المصالح الطبية على مستوى المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة قد أعدت لهذه العملية، في إطار دعم البنيات الصحية وتهيئتها لاستقطاب أية حالات محتملة بالجهة، 64 سريرا على مستوى المؤسسات الصحية بالجهة؛ من ضمنها 33 سريرا للإنعاش، و31 سريرا للعزل الصحي، إضافة الى إعداد مجموعة من الأسرّة الأخرى لاستقطاب أية حالات محتملة.

وللأهداف ذاتها، أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة قررت بدورها تخصيص مستشفى القرب بدمنات، الذي تتسع طاقته الاستيعابية لـ45 سريرا، لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس "كورونا" بالمنطقة.