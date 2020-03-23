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الرئيسية | جهات | والي الجهة يتفقد المؤسسات الصحية ببني ملال

والي الجهة يتفقد المؤسسات الصحية ببني ملال

والي الجهة يتفقد المؤسسات الصحية ببني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الاثنين 23 مارس 2020 - 19:30

قام خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، الاثنين، بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات بالإقليم، للاطلاع عن قرب على التدابير الاحتياطية المتخذة على مستوى هذه المؤسسات الصحية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الإسعافات الضرورية للحالات الوافدة عليها والتصدي لأية إصابة محتملة بالفيروس.

ووقف الهبيل، خلال زيارته التي تندرج في إطار تتبع الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المديرية الجهوية للصحة على مستوى المستشفيات بإقليم بني ملال، على مدى جاهزية هذه المؤسسات الصحية لاستقبال واستقطاب الحالات المحتملة بالإقليم، خاصة فيما يتعلق بتوفير أسرّة الإنعاش وأسرّة العزل الصحي وجميع الأجهزة والوسائل اللازمة لاستقبال الحالات ونقل العينات إلى معهد باستور بالرباط.

وكانت المصالح الطبية على مستوى المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة قد أعدت لهذه العملية، في إطار دعم البنيات الصحية وتهيئتها لاستقطاب أية حالات محتملة بالجهة، 64 سريرا على مستوى المؤسسات الصحية بالجهة؛ من ضمنها 33 سريرا للإنعاش، و31 سريرا للعزل الصحي، إضافة الى إعداد مجموعة من الأسرّة الأخرى لاستقطاب أية حالات محتملة.

وللأهداف ذاتها، أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة قررت بدورها تخصيص مستشفى القرب بدمنات، الذي تتسع طاقته الاستيعابية لـ45 سريرا، لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس "كورونا" بالمنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Aziz الاثنين 23 مارس 2020 - 19:57
Salam alykoum
De quel hôpital parle ce wali? Wallah Corona a montré le vrai visage de la santé au Maroc et nous sommes juste au début
La santé est laissé sur le banc depuis longtemps la preuve les responsables vont se soigné en France mais hamdoulah Corona ne fait pas de différence entre riche et pauvre
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2 - مريم الاثنين 23 مارس 2020 - 20:15
الله اكبر يارب العالمين اللهم أسترنا من هذا الوباء اللهم امين يارب العالمين
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