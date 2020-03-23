24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)

  2. مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)

  3. جمعية موظفي الأمانة العامة تساهم بمائة مليون‎ (5.00)

  4. الشبيبة الاتحادية بتطوان تدين "مسيرات ليلية" (5.00)

  5. ‪طفلة بدون مأوى تُثير غضبا بضواحي اشتوكة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | شباب يوزعون مواد غذائية على معوزين بالناظور

شباب يوزعون مواد غذائية على معوزين بالناظور

شباب يوزعون مواد غذائية على معوزين بالناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20

انخرط عدد من الفاعلين الشّباب بمدينة الناظور في حملات خيرية استهدفت عددا من الأسر المعوزة في ظل تداعيات انتشار "فيروس كورونا" المستجد وما اقتضاه من فرض تدابير وقائية شملت حظر التجوال وإغلاق بعض المحلّات التجارية وتعليق مختلف الأنشطة.

وقامت المبادرات، التي تولاها شباب بالمدينة عن طريق التطوّع والعمل الخيري، على جمع تبرعات مالية لعدد من المحسنين والمساهمين في المغرب وخارجه لشراء مواد غذائية وجمعها في قفف قبل إيصالها إلى منازل عدد من الأسر المعوزة بالمدينة.

وتسعى هذه المبادرات الخيرية إلى الاستمرارِ في عملها إلى غاية رفع حالةِ الطوارئ في البلاد، مع المراهنة على توسيع قاعدة المساهمين للحصول على الإمدادات المالية الكافية للاستمرار في العملية، مع استقطاب مزيد من المتطوعين في هذا العمل الإنساني.

وقال محمّد المنتصر، مؤسّس المبادرة التضامنية "وَاهْ، نْزَمّار" (نعم، نستطيع): "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد، نظمنا هذه المبادرة لمساعدة عدد من الأسر التي فقَدَ معيلوها عملهم في ظل الإجراءات التي فرضتها السلطات المغربية للتصدي لانتشار "فيروس كورونا" المستجد".

وأبرز المتحدث أن "المبادرة استقطبت عددا من المتطوعين الذين يشتغلون في مهن مختلفة، وفضلوا تقديم تضحيات بالتنازل عن انشغالاتهم اليومية في مقابل الاستجابة لنداء المبادرة في إطار التضامن الإنساني".

وكشف المنتصر أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل إلى أزيد من مائة مستفيد في ظرف أقل من 24 ساعة فقط؛ فيما تلقت اللجنة المنظمة، إلى حدود الآن، عددا من الاتصالات من أسر، أكد المتحدث أن المبادرة ستسعى جاهدة إلى تغطيتها في القريب العاجل.

ومن جهته، قال كمال شيلح، ناشط في مبادرة خيرية أشرفت عليها جمعية أولاد بوعطية للتنمية والبيئة لحي شعالة بالنّاظور، إن "هذه المبادرة، التي استجاب لها عدد من الفاعلين الشّباب بالمدينة، تقوم أساسا على تزويد الأسر المعوزة بما تحتاجه من مواد غذائية مقابل البقاء في منازلها في ظل التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها السلطات لتطويق انتشار "فيروس كورونا" المستجد".

وأبرز المتحدث "أن المبادرة نجحت إلى حدّ بعيد في تحقيق أهدافها منذ انطلاقها"، راجيا في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية "انخراط بقية مكونات المجتمع المدني للعمل التطوعي في مختلف المجالات، في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.