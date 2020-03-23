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كُتّاب وآراء
مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
تعرف جهة مراكش أسفي تحركا قويا لدعم وزارة الصحة من طرف المؤسسات الصحية الخاصة وجمعيات المجتمع المدني، لمواجهة وباء "كوفيد19".
مصطفى داعلي، رئيس جمعية المصحات الخاصة بجهة مراكش أسفي، أوضح في تصريح لهسبريس أن الأخيرة وضعت تحت رهن إشارة وزارة الصحة عددا من وسائل التنفس الاصطناعي لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بوباء "كوفيد19".
ووضع الأخصائي في جراحة الكلي والمسالك البولية أحمد المنصوري طابقا من مصحة بمدينة مراكش رهن إشارة وزارة الصحة، لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بوباء "كوفيد19".
وبقلعة السراغنة وضعت إدارة مصحة خاصة أخرى طابقا يضم 20 سريرا لإيواء الحالات المتوقع إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وبمدينة شيشاوة تم، اليوم الإثنين، توقيع محضر اتفاق بين المجلس الجماعي لشيشاوة ومنتدى شيشاوة للثقافة والفنون، ستحول بمقتضاه الجماعة بشكل استعجالي للأخير منحة سنوية تقدر بـ100.000.00 درهم. وتشكل هذه المنحة غلافا ماليا يرصد لهذا المنتدى سنويا لتنزيل برنامجه السنوي كمهرجان شيشاوة.
وتبرع منتدى شيشاوة للثقافة والفنون بهذا الغلاف المالي لفائدة الصندوق الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".