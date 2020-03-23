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كُتّاب وآراء
والي العيون يأمر بإيواء المشردين خشية "كورونا"
دشنت اللجنة المختلطة التابعة لولاية جهة العيون الساقية الحمراء حملة واسعة بإقليم العيون لجمع كافة المشردين والأشخاص بدون مأوى.
الحملة التي أمر بتنفيذها عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، تدخل في إطار تفعيل حالة الطوارئ الصحية، ومن أجل حماية جميع المواطنين من تفشي وباء كورونا.
وفي هذا الصدد، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية عملية تجميع عدد من المشردين والأشخاص بدون مأوى، الذين نقلوا مباشرة إلى مركز الإيواء الكائن بحي 84 بالعيون، حيث أمر والي الجهة السلطات المحلية بتوفير كل ما يلزمهم من مأكل وملابس ومستلزمات نظافة.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لرعاية هذه الفئة والتكفل بها، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعرفه المملكة بشكل خاص بسبب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها في عموم التراب الوطني، وذلك في إطار إجراءاتها للتصدي لانتشار وباء كورونا "كوفيد 19" المستجد.
يذكر أن اللجنة المختلطة التي عملت منذ ليلة الأحد على تجميع الأشخاص بدون مأوى، تتكون من ممثلين عن التعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والهلال الأحمر، والمديرية الجهوية للصحة.