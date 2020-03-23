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الرئيسية | جهات | والي العيون يأمر بإيواء المشردين خشية "كورونا"

والي العيون يأمر بإيواء المشردين خشية "كورونا"

والي العيون يأمر بإيواء المشردين خشية "كورونا"
هسبريس من العيون
الاثنين 23 مارس 2020 - 22:40

دشنت اللجنة المختلطة التابعة لولاية جهة العيون الساقية الحمراء حملة واسعة بإقليم العيون لجمع كافة المشردين والأشخاص بدون مأوى.

الحملة التي أمر بتنفيذها عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، تدخل في إطار تفعيل حالة الطوارئ الصحية، ومن أجل حماية جميع المواطنين من تفشي وباء كورونا.

وفي هذا الصدد، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية عملية تجميع عدد من المشردين والأشخاص بدون مأوى، الذين نقلوا مباشرة إلى مركز الإيواء الكائن بحي 84 بالعيون، حيث أمر والي الجهة السلطات المحلية بتوفير كل ما يلزمهم من مأكل وملابس ومستلزمات نظافة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لرعاية هذه الفئة والتكفل بها، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعرفه المملكة بشكل خاص بسبب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها في عموم التراب الوطني، وذلك في إطار إجراءاتها للتصدي لانتشار وباء كورونا "كوفيد 19" المستجد.

يذكر أن اللجنة المختلطة التي عملت منذ ليلة الأحد على تجميع الأشخاص بدون مأوى، تتكون من ممثلين عن التعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والهلال الأحمر، والمديرية الجهوية للصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - GALA الاثنين 23 مارس 2020 - 22:52
بادرة طيبة لإيواء المشردين. لهم الحق في الحياة و الحماية
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11
2 - alfonso الاثنين 23 مارس 2020 - 22:54
اليوم بدأنا نفكر في المشردين خشية كورونا اما البرد القارس والجوع وربما المرض الذي كانوا يعانون منه من قبل لا أحد فكر فيهم كما وجدتم لهم مكان اليوم كان عليكم ان تجدوا لهم مكان في الماضي الله يعفوا علينا
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20
3 - محمد الصحراوي الاثنين 23 مارس 2020 - 22:56
جازاكم الله خير الجزاء.فهم فئة من المجتمع.هكذا يكون تضامن المغاربة الأحرار.
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13
4 - Islamaratif الاثنين 23 مارس 2020 - 22:59
هاد سي كرونا وخ كيخلع فيه شوية صواب بحال هاد شي لي كيقومو بيه هاد ناس بحال شي وحدين شدو طريق الله وزبد وزبد
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10
5 - سميرة الاثنين 23 مارس 2020 - 22:59
الان ظهرت للناس المساعدة وفعل الخير والتصدق بالملايير أين كان هؤلاء الناس قبل هذه الازمة؟؟!!يحز في نفسي أناس تموت جوعا وياما قرانا عنهم هنا في هسبريس دون اي تدخل من الاغنياء الذين اعطوا الان الملايير لصندوق كورونا.على أي حال نتمنى ان تكون هذه الجائحة باب خير علينا جميعا
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9
6 - عمر الاثنين 23 مارس 2020 - 23:03
مبادرة إنسانية رائعة. أتمنى أن يتم تطبيقها على جميع تراب المملكة. لكم جزيل الشكر.
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7 - hssaini الاثنين 23 مارس 2020 - 23:05
الأن فقط تدكروهم سنوات وهم ينامون على الأرصفة
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3
8 - 4kg الاثنين 23 مارس 2020 - 23:05
كاين ايجابيات فكورونا صراحة و اش عمر شي متشرد كان يحلم توقف عليه السلطة شي نهار و تقولو نود راه دبرنا عليك ... هادي ما يحلمهاش و اخا يكون ضارب 4kg د سيليسيون
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7
9 - Rachid الاثنين 23 مارس 2020 - 23:05
يجب ايوأهم حتى بعد نهاية وباء كورونا
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10 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 23:07
مبادرة تستحق التعميم بربوع المملكة، أين أنتم يا ولاة المملكة من تجربة والي جهة العيون
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