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الرئيسية | جهات | مركز حقوقي يتضامن مع أسر معوزة في سوس‬

مركز حقوقي يتضامن مع أسر معوزة في سوس‬

مركز حقوقي يتضامن مع أسر معوزة في سوس‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:15

في إطار التعبئة الشاملة للتخفيف من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، انخرط المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بإنزكان آيت ملول في سلسلة من المبادرات التطوعية الهادفة إلى مساعدة الأسر الفقيرة في هذه الظرفية، إذ بصم منخرطوه ومتطوعون على حملة واسعة لتوزيع مساعدات غذائية بعدد من الأحياء الهامشية في جهة سوس ماسة.

قاسم بلواد، رئيس المكتب الإقليمي للمركز، أوضح في تصريح لهسبريس أن "المكتب، إيمانا منه بجسامة المسؤولية في الظرفية الراهنة التي تمر منها البلاد، وتعبيرا منه عن الانخراط في المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر تنزيل هذه المبادرة".

وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أن العملية شملت أحياء بكل من أكادير وإنزكان و القليعة، وزاد: "تم قبل ذلك جمع مساهمات الأعضاء والمنخرطين بالمكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الذين عبّروا عن علو حسهم الوطني ووعيهم بضرورة زرع قيم التكافل والتآزر وتنزيلها على أرض الواقع".

ودعا قاسم بلواد إلى "مزيد من التعبئة والتضامن بين مختلف مكونات الشعب المغربي، والتعاون مع السلطات العمومية في هذه الظرفية الاستثنائية، من أجل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لإبقاء عدوى جائحة كورونا المستجد تحت السيطرة، وأبرزها ملازمة البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:29
والله تم والله لو اسحضر المغاربة روح تضامن لتغلبنا على كل صعاب ايها المواطن لن يصيبك الى ما قد كتبه الله لك فلى داعي للافعال التي قد تضر بها غيرك دون ان تستفيد منها ...
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3
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:31
مبادرة حميدة تستحق الثناء والتنويه لكن غير كافية اليوم الكل في حيرة من أمره نرجوا الله أن يعجل بالفرج فيما يتعلق بالتضامن أغلبية الشعب محتاجة إلى الدعم المادي والمعنوي وخاصة في العالم القروي كل شيء توقف والعمال أغلبية ساحقة غير مؤمنين والمتقاعدين منهم لايتجاوز دخل الأغلبية أيضا 1000 أن لم تتدخل الدولة في أقرب وقت الله أعلم
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1
3 - غريب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:54
هذا عمل إنساني ولكن الفقراء الذين ليس لذيهم مأ مى و بشذت البرد لن يقاوموه
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4 - فاعل خير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:08
هدالوقت حساسة كتر من اي وقت فالتاريخ..وكيخص التضامن بيناتنا..وهنا كيتعرف الانسان على حقيقته..
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