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كُتّاب وآراء
تخصيص مستشفى دمنات لعلاج "فيروس كورونا"
قررت وزارة الصحة تخصيص مستشفى القرب بدمنات، الذي تم افتتاحه منذ حوالي سنتين تقريبا، وتم تجهيزه بجميع التجهيزات الضرورية والأطقم الطبية، لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال.
ولأجل هذه الغاية، ذكر مسؤول طبي بأزيلال، في تصريح لهسبريس، أن الجهة الوصية على القطاع والسلطات الإقليمية سهرتا على تعبئة قاعات المستشفى وتعقيمها بالكامل، وتجنيد الأطر الطبية والتمريضية العاملة به، لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بهذا الوباء من كافة أنحاء إقليم أزيلال في ظروف جيدة.
وذكر المصدر ذاته أن هذه المؤسسة الصحية ستستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد من أجل إجراء التحاليل المخبرية الضرورية للتأكد من سلامتها، ووضعها تحت المراقبة الطبية إلى حين الكشف عن نتيجة التحاليل من طرف المعهد الوطني للصحة ومعهد باستور.
وفي الإطار ذاته، شهد مستشفى دمنات، أمس، زيارة قام بها محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، رفقة وفد رسمي ضم المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال والكاتب العام للعمالة ورئيس جماعة دمنات الترابية، اطلع من خلالها على مرافق المستشفى، وعلى مدى جهوزيته لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بمرض "كوفيد-19".
وأعطى المسؤول الأول على الإقليم تعليماته للسلطات المحلية وممثلي القطاع من أجل تفعيل التدابير الاحترازية التي سنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة تدبير وضع المرضى خارج "كورونا" والسهر على توجيههم الى مستوصف المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.
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تعليقات الزوّار (4)
هذا الفيروس اللعين أجبر المسؤولين على الاستنجاد به وتجهيرزه كليا بعد أن كان يعرف نقصا في تجهيزات الإنعاش و الأطر الطبية بعد تدشينه. نتمنى فقط أن يزول هذا الوباء و يبقى كل شي على ماهو عليه في هذا المستشفى و ألا يعود مرة أخرى إلى سابق عهده .