أمطار غزيرة غير مسبوقة تحاصر ساحل شفشاون

هسبريس من شفشاون

عرف الشريط الساحلي بإقليم شفشاون، منذ صباح يوم الاثنين إلى غاية يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، سقوط أمطار غزيرة، وخاصة بكل من جماعات الجبهة أمتار واسطيحة وترغة وبني سميح وبني بوزرة وتزكان وغيرها.

الأمطار المتهاطلة، التي وصفها بعض سكان الجماعات سالفة الذكر بأنها غير مسبوقة منذ سنتين، تسببت في استنفار السكان وفي العديد من الخسائر المادية، بعد أن غمرت مياه الأمطار والسيول الشوارع والأحياء والأزقة وبعض المنازل مع ارتفاع منسوب الوديان والأنهار المحيطة بهذه المناطق.

محمد الربون، الفاعل الجمعوي من جماعة أمتار، أفاد بأن الأمطار الغزيرة ساهمت في قطع الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تزكان إلى الجبهة.. فضلا عن سقوط منزل بتغسة العليا.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس، أن السكان يعيشون عزلة تامة وينتظرون تدخلات عاجلة في الموضوع، بعدما غمرت المياه منازلهم وكبدتهم خسائر كبيرة في التجهيزات المنزلية والأثاث.

وأضاف المتحدث نفسه أن التيار الكهربائي انقطع عن جماعتي أمتار وكذا بني سميح، بعد حصول عطب في المحوّل، مستطرداً أن هذه المناطق تحتاج إلى متابعة، خاصة أن الكل يعيش بها ظروفا صعبة جراء هذه الأوضاع الاستثنائية، المرتبطة بفرض الطوارئ الصحية تلافيا لتفشي وباء "كورونا" في البلاد.