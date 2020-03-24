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الرئيسية | جهات | أمطار غزيرة غير مسبوقة تحاصر ساحل شفشاون

أمطار غزيرة غير مسبوقة تحاصر ساحل شفشاون

أمطار غزيرة غير مسبوقة تحاصر ساحل شفشاون
هسبريس من شفشاون
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:30

عرف الشريط الساحلي بإقليم شفشاون، منذ صباح يوم الاثنين إلى غاية يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، سقوط أمطار غزيرة، وخاصة بكل من جماعات الجبهة أمتار واسطيحة وترغة وبني سميح وبني بوزرة وتزكان وغيرها.

الأمطار المتهاطلة، التي وصفها بعض سكان الجماعات سالفة الذكر بأنها غير مسبوقة منذ سنتين، تسببت في استنفار السكان وفي العديد من الخسائر المادية، بعد أن غمرت مياه الأمطار والسيول الشوارع والأحياء والأزقة وبعض المنازل مع ارتفاع منسوب الوديان والأنهار المحيطة بهذه المناطق.

محمد الربون، الفاعل الجمعوي من جماعة أمتار، أفاد بأن الأمطار الغزيرة ساهمت في قطع الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تزكان إلى الجبهة.. فضلا عن سقوط منزل بتغسة العليا.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس، أن السكان يعيشون عزلة تامة وينتظرون تدخلات عاجلة في الموضوع، بعدما غمرت المياه منازلهم وكبدتهم خسائر كبيرة في التجهيزات المنزلية والأثاث.

وأضاف المتحدث نفسه أن التيار الكهربائي انقطع عن جماعتي أمتار وكذا بني سميح، بعد حصول عطب في المحوّل، مستطرداً أن هذه المناطق تحتاج إلى متابعة، خاصة أن الكل يعيش بها ظروفا صعبة جراء هذه الأوضاع الاستثنائية، المرتبطة بفرض الطوارئ الصحية تلافيا لتفشي وباء "كورونا" في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - reda الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:39
y a t il des barrages dans cette région pour collecter toute cette eau et la réutiliser pour les provinces du centre et sud ?
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1
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:53
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم ارحمنا برحمتك يارحم الراحمين يارب العالمين
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12
3 - السعيدي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:55
أتمنى استفادة هؤلاء السكان من صندوق الكوارث.
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5
4 - مغربية حقيقية حزينة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:56
الله يلطف بالجميع.. بغيت نفيق غدا و لقا هادشي غي كابوس مزعج..

يا ربي ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء!!!!

لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك و نتوب إليك.

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا.

قلبي مع الجميع ♡
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9
5 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:01
في منطقة الدروة كاين واحد الرعد با ربي السلامة.
اللهم الطف بنا با رب
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6
6 - محمد الزموري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:04
ياربي السلامة اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه أنت القوي ونحن الضعفاء.
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7
7 - جبال الريف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:05
الحمد الله على كل حال نفس الشيئ نواحي الحسيمة امطار غزيرة منذ الليلة الى الان الحمد الله
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3
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