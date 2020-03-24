24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (271)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (255)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (148)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
- بحث بيضاويين عن "رخصة التنقل" يخرق حالة الطوارئ الصحية - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"تحاليل سلبية" تبعد فيروس "كورونا" عن تنغير
أكدت التحاليل المخبرية، التي أجريت على أحد المواطنين بمدينة تنغير، خلوه من فيروس "كورونا" المستجد، وفق ما كشفته مصادر طبية بالمستشفى الإقليمي بتنغير، اليوم، في تصريح لهسبريس.
وكانت السلطات الصحية أخضعت، مساء أمس الاثنين، أحد المواطنين الذي يزاول مهمة حارس ليلي للتحاليل المخبرية، وتم الاحتفاظ به في غرفة معزولة بعدما بدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أن نتيجة التحاليل كانت سلبية وتبين أنه غير مصاب.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المعني بالأمر يعاني منذ سنوات من الحساسية التي تسبب له ضيقا في التنفس، وغالبا ما يتم نقله من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
من جهته، طمأن مصدر طبي بالمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير الرأي العام المحلي بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، والتزام البيوت لتفادي انتشار هذا الوباء، ومن أجل عدم تسجيل أي حالة بالإقليم عموما.