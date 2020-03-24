24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2313:3917:0319:4621:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة (5.00)

  2. إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)

  3. حظر التجوال بالجديدة (5.00)

  4. الجيش يفتح باب الولوج للممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  5. "كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "تحاليل سلبية" تبعد فيروس "كورونا" عن تنغير

"تحاليل سلبية" تبعد فيروس "كورونا" عن تنغير

"تحاليل سلبية" تبعد فيروس "كورونا" عن تنغير
محمد ايت حساين من تنغير
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:30

أكدت التحاليل المخبرية، التي أجريت على أحد المواطنين بمدينة تنغير، خلوه من فيروس "كورونا" المستجد، وفق ما كشفته مصادر طبية بالمستشفى الإقليمي بتنغير، اليوم، في تصريح لهسبريس.

وكانت السلطات الصحية أخضعت، مساء أمس الاثنين، أحد المواطنين الذي يزاول مهمة حارس ليلي للتحاليل المخبرية، وتم الاحتفاظ به في غرفة معزولة بعدما بدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أن نتيجة التحاليل كانت سلبية وتبين أنه غير مصاب.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المعني بالأمر يعاني منذ سنوات من الحساسية التي تسبب له ضيقا في التنفس، وغالبا ما يتم نقله من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

من جهته، طمأن مصدر طبي بالمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير الرأي العام المحلي بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، والتزام البيوت لتفادي انتشار هذا الوباء، ومن أجل عدم تسجيل أي حالة بالإقليم عموما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هيام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:50
ان الخطر الحقيقي الدي يحول دون احتواء الكورونا كون تلت 1/3 الحالات المصابة لا تضهر لديهم أعراض المرض مما يجعله متفشيا وسط أكبر عدد ممكن من الاشخاص-خصوصا منهم- اللدين يستهترون بالوباء لدا ندعو كافة المواطنين والمواطنات باعتبار اي شخص نتعامل معه كأنه حامل للفايروس لنحمي انفسنا وعائلتنا الصغيرة منها والكبيرة وكدا للمساهمة في محاصرة الوباء في ظرف وجيز وبأقل الاضرار...اللهم يا لطيف الطف بما جرت به المقادر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - جلال الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:55
المواطن مطلوب منه الالتزام بتعليمات السلطات العمومية..ولكن ينتاوبنا الخوف والدعر والتوجس من عدد الحالات المصابة ..يجب اخد.العينات وإجراء التحاليل على اكبر عدد من السكان..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - Nomade الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:55
نرجو من السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم تينغير الإنتباه إلى كل العائدين من مدن مغربية مختلفة، خصوصا الذين وصلوا إلى بلداتهم إلى حدود يوم الاثنين الفارط. فقد يكونون حاملين للفيروس دون ظهور الأعراض عليهم، وبذلك يشكلون خطرا على انفسهم وعلى ذويهم، بل على المنطقة كلها. ولا يفوتني أن أشكر السلطات الإقليمية والمحلية والأطر الصحية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، وكل المساهمين في مقاومة الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - مرباح اليوسفية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:09
المشكل هو ان اي واحد يخالط مصاب يبدأ بعد يومين من تصدير الفيروس و هو لم يدري انه مصاب و هي غادية... خطره في انتشاره لدا وجب الحجر الصحي المنزلي الوسيلة الوحيدة للقضاء على هدا الفيروس الفتاك لان لا قدر الله ان تمكن منا هدا الوباء سيخلف وراءه كوارت.. كما تنضرون في اسبانيا و ايطاليا دول دات منضومات صحية عالية الدقة ومع دلك الان يعانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - عبد الرحيم مصري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:12
كنقول لكم بأن الغاز البوطة اصبح موجود واليوم اصبح موجود عند جميع الدكاكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - Rachid الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:38
نرجو من السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم تينغير الإنتباه إلى كل العائدين من مدن مغربية مختلفة، خصوصا الذين وصلوا إلى بلداتهم إلى حدود يوم الاثنين الفارط. من مدن التي يوجد فيها الفيروس وشكرا حيت وصل عديد كبير من المسافرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.