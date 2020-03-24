مخالفة الطوارئ الصحية تورط حلاقا بمدينة كلميم

مصطفى البكار من تزنيت

ضبطت المصالح الأمنية بمدينة كلميم، اليوم الثلاثاء، حلاقا متلبسا بمزاولة عمله داخل محله الواقع بزنقة إكيسل، بالرغم من قرار السلطات الداعي إلى إغلاق المحلات تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية، التي تعيشها المملكة للحد من تفشي "فيروس كورونا" المستجد.

وأفاد مصدر مقرب من هسبريس، أن المعني بالأمر ضُبط في إطار عملية تنسيق بين السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة وعناصر الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها.

ووُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعته أمام أنظار القضاء، بتهم مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، وعرقلة تنفيذ التدابير العمومية المتخذة للوقاية من انتشار وباء "كورونا" المستجد.