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مخالفة الطوارئ الصحية تورط حلاقا بمدينة كلميم

مخالفة الطوارئ الصحية تورط حلاقا بمدينة كلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:58

ضبطت المصالح الأمنية بمدينة كلميم، اليوم الثلاثاء، حلاقا متلبسا بمزاولة عمله داخل محله الواقع بزنقة إكيسل، بالرغم من قرار السلطات الداعي إلى إغلاق المحلات تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية، التي تعيشها المملكة للحد من تفشي "فيروس كورونا" المستجد.

وأفاد مصدر مقرب من هسبريس، أن المعني بالأمر ضُبط في إطار عملية تنسيق بين السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة وعناصر الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها.

ووُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعته أمام أنظار القضاء، بتهم مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، وعرقلة تنفيذ التدابير العمومية المتخذة للوقاية من انتشار وباء "كورونا" المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - السلام عليكم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:52
المجرمون ومروجي الممنوعات بعد فرض الحجر الصحي صاروا ظاهرين على رؤوس الاشهاد. فلماذا لا يتم اعتقالهم وتخليص البلاد والعباد من شرهم كما فعلوا مع هذه الحلاق المسكين ومن قبله أصحاب مكتبات نسخوا ورقة التنقل لتسهيل عمل الاعوان
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22
2 - محمد لعيوني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:10
لا اعرف حظر الحلاقة هل خوفا من نقل العدوى في ادوات الحلاقة ام مادا. نريد تفسيرا .لان الناس ستجد اشكالا بخصوص الحلاقة. او يفرضون عليه عدم استقبال اكتر من زبون واحد في المحل
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-14
3 - ماشي هنا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:24
حلاقا متلبسا بمزاولة عمله داخل محله!!
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0
4 - adnane الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:39
واش المطلوب تنظيم الأعمال والتحرك في زمن كورونا ام المطلوب توقيف الحياة نهائيا هذا الحلاق اذا كان معه واحد أو اثنين فأين يكمن الخطر وهل يعقل أن يجازف الناس بحياتهم ليجتكعو عنده من اجل دريهمات بينما الخطورة تكمن في السائقين الذين ينقلون البضائع من وإلى الخارج والبواخر التي تشحن ذهابا وايابا وكذلك طاقمها هؤلاء هم بالدرجة الأولى الذين ينقلون العدوى ورغم استحالة توقيف مصدر الاقتصاد بالمرة فالحلاق و الاسكافي وغيرها هم أيضا لا يكمن ان يضلو في بيوتهم وامامهم مسؤوليات جمة تنتظرهم في أول الشهر وآخره وما بين ذلك
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5 - ملتزم بالمنزل وأفتخر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:45
شيئ غريب العالم يتحدثون عن وباء قاتل والناس يتحدثون عن أشياء لا قيمة لها مثلا الحلاق أو الخياط ...........ليده 12 ساعة الاتكفي ادا كانت بلادنا فيها امهاتنا وابأنا وإخواننا الدين نحبهم سوف ستجدهم وراء النكبة ام لا الا يستحقون أن نضحي بالقليل من أجلهم تفاديا لأي مكروه بلادنا الان تحتاج الينا لندافع عنها من أجل العدو الفتاك كورونا وطنك ودينك في دمتكك إخواني القرأء ارجوكم أن تأخدو الحيطة والحذر بجلوسكم في بيتكم من أجل من تحب اولاد زوجة صديقة خطيبة اهل كل من تحب انهم ينتضروك فلا تدمرهم بخروجك العدو القاتل الصامت
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