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الرئيسية | جهات | عامل السمارة يقف على تطبيق إجراءات الطوارئ

عامل السمارة يقف على تطبيق إجراءات الطوارئ

عامل السمارة يقف على تطبيق إجراءات الطوارئ
هسبريس من السمارة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:50

قامت السلطات المحلية للسمارة، بإشراف من حميد النعيمي عامل الإقليم، بحملة واسعة النطاق بمختلف الجماعات لتفعيل حالة الطوارئ الصحية التي دعت إليها وزارة الداخلية، تفاديا لانتشار وباء "كورونا" المستجد.

وأشرف عامل إقليم السمارة، بشكل شخصي، على الحملات وسط شوارع العاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية، مرفوقا بباشا المدينة وعناصر السلطة المحلية والمصالح الأمنية، عبر جولات في شوارع وأحياء المدينة، لإلزام المواطنين على التفاعل مع قرار السلطات الحكومية.

كما جاب الوفد مختلف أحياء السمارة، للوقوف على مدى استجابة الساكنة لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية، إذ استُفسر عدد من الشباب الذين كانوا موجودين في الشارع وتحذيرهم من خرق القانون.

وفي السياق ذاته، قام الوفد المذكور بجولات تحسيسية وتوعوية للمواطنين بخطورة "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد 19)، والحث على ضرورة المكوث في المنازل وعدم مغادرتها تفاديا للإصابة بالفيروس القاتل.

يذكر أن السلطات التابعة لإقليم السمارة وقفت على تنظيم جولات بمختلف الجماعات الترابية التابعة لها، لتحسيس المواطنين بفيروس "كورونا" وحثهم على البقاء في منازلهم والتنقل وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في رخصة التنقل الاستثنائية التي وُزعت على المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كمال الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:16
هذا كله بسبب اكل صيني لحيوان اسمه البانغولين اي آكل النمل والحرشف في سوق شعبي في مدينة ووهان الصينيه ذات يوم.
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2 - amin sidi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:44
سلام: شعلة اولنبيات طوكيو وصلة اوتلقلها الحل اوطفوها .اوحدة الباس .اماشعلة كورونا انطنلقة من الصين الارض الي مرة فيها كتحرقها
اومزالة كدور .لي نتاحيد ونتجند جميعا حتى نوقفوا كورونا قبل ماتوصلنا .اوسلحنا هو نبقاو في ديورنا .اهدشي الي كدير الدولة راه في مصلحتنا .الله سبحانه گال اتسبب اعبدي وانا انعينك . حنا انديوا السبب اولكمال لله .
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3 - مواطن مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:01
تحية خالصة لرجال السلطة على ما ابنوا عليه من حب للوطن و خوف على صحة و سلامة المواطن. الله الوطن الملك
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