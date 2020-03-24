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كُتّاب وآراء
عامل السمارة يقف على تطبيق إجراءات الطوارئ
قامت السلطات المحلية للسمارة، بإشراف من حميد النعيمي عامل الإقليم، بحملة واسعة النطاق بمختلف الجماعات لتفعيل حالة الطوارئ الصحية التي دعت إليها وزارة الداخلية، تفاديا لانتشار وباء "كورونا" المستجد.
وأشرف عامل إقليم السمارة، بشكل شخصي، على الحملات وسط شوارع العاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية، مرفوقا بباشا المدينة وعناصر السلطة المحلية والمصالح الأمنية، عبر جولات في شوارع وأحياء المدينة، لإلزام المواطنين على التفاعل مع قرار السلطات الحكومية.
كما جاب الوفد مختلف أحياء السمارة، للوقوف على مدى استجابة الساكنة لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية، إذ استُفسر عدد من الشباب الذين كانوا موجودين في الشارع وتحذيرهم من خرق القانون.
وفي السياق ذاته، قام الوفد المذكور بجولات تحسيسية وتوعوية للمواطنين بخطورة "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد 19)، والحث على ضرورة المكوث في المنازل وعدم مغادرتها تفاديا للإصابة بالفيروس القاتل.
يذكر أن السلطات التابعة لإقليم السمارة وقفت على تنظيم جولات بمختلف الجماعات الترابية التابعة لها، لتحسيس المواطنين بفيروس "كورونا" وحثهم على البقاء في منازلهم والتنقل وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في رخصة التنقل الاستثنائية التي وُزعت على المواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
اومزالة كدور .لي نتاحيد ونتجند جميعا حتى نوقفوا كورونا قبل ماتوصلنا .اوسلحنا هو نبقاو في ديورنا .اهدشي الي كدير الدولة راه في مصلحتنا .الله سبحانه گال اتسبب اعبدي وانا انعينك . حنا انديوا السبب اولكمال لله .