24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين (5.00)

  2. إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)

  3. الجيش يفتح باب الولوج للممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  4. "كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)

  5. وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تراخيص البناء تتصدر خدمات مقاطعات البيضاء

تراخيص البناء تتصدر خدمات مقاطعات البيضاء

تراخيص البناء تتصدر خدمات مقاطعات البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 25 مارس 2020 - 09:44

أوقفت مقاطعات مدينة الدار البيضاء كافة خدماتها الإدارية الموجهة إلى المواطنين، باستثناء تراخيص البناء والمصادقة على الوثائق، بعد دخول حظر التجول الصحي حيز التنفيذ.

وقال مجموعة من المسؤولين بمقاطعات الدار البيضاء إن رؤساء الجماعات ومديري الموارد البشرية قرروا تقليص عدد الموظفين العاملين داخل كل مقاطعة، والاكتفاء بموظف واحد عن كل قسم لضمان الحد الأدنى من تقديم الخدمات الإدارية الضرورية، باستثناء قسم المصادقة على مطابقة الوثائق والتوقيعات الذي يعتمد موظفين اثنين على الأقل.

وحسب موظفين عاملين في مقاطعتي سيدي بليوط والمعاريف، فإن ظروف العمل تمر في جو طبيعي، مع تسجيلهم لتراجع كبير في أعداد المواطنين الذين يفدون إلى مصالح هذه المقاطعات، بالنظر إلى فرض حظر التجول الصحي الذي دفع المرتفقين إلى تأجيل مصالحهم الإدارية إلى ما بعد رفع هذا الحظر.

وأقدمت بعض المقاطعات على إعطاء رخص استثنائية للموظفين الذين تقيم عائلاتهم بعيدا عن مقرات عملهم، للالتحاق بأفراد عائلاتهم في انتظار رفع حظر الحجر الصحي، والاشتغال عن بُعد عبر حواسيبهم.

وقامت معظم مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة بتعقيم مقراتها وتزويدها بمواد التعقيم وتطهير الأيدي، إلى جانب تزويدها بمواد تنظيف، من أجل ضمان الشروط الصحية للموظفين والمرتفقين الذين يأتون إلى مصالحها قصد قضاء بعض أغراضهم الإدارية.

وتواصل مصالح الشرطة الإدارية إنجاز جولاتها اليومية، لمراقبة مدى التزام أصحاب محلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية بساعات العمل القانونية، التي فرضتها وزارة الداخلية خلال فترة حظر التجول الصحي، وكذا التزام محلات البقالة بإشهار الأثمنة، وتحرير محاضر للمخالفين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير قانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بدرالدين الأربعاء 25 مارس 2020 - 09:55
يارب ٱلطف بنا وأرحمنا انت مولانا وأنصرنا على القوم الكافرين
فيروس لعين سبب في شلل العالم كله . اقتصاديا واجتماعيا وووو لم يترك أي شيء .. سبحانك ربنا ما خلقت شيئا في الأرض باطلا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 25 مارس 2020 - 09:58
على ذكر مجال البناء. الاعوان ورجال السلطة مشغولون لكن يجب مراقبة الأماكن العشوائية فإذا غفلوا عنها سيجدون بعد انجلاء هذه الجائحة بإذن الله كاريانات جديدة ظهرت على الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.