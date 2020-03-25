تراخيص البناء تتصدر خدمات مقاطعات البيضاء

هسبريس – محمد لديب

أوقفت مقاطعات مدينة الدار البيضاء كافة خدماتها الإدارية الموجهة إلى المواطنين، باستثناء تراخيص البناء والمصادقة على الوثائق، بعد دخول حظر التجول الصحي حيز التنفيذ.

وقال مجموعة من المسؤولين بمقاطعات الدار البيضاء إن رؤساء الجماعات ومديري الموارد البشرية قرروا تقليص عدد الموظفين العاملين داخل كل مقاطعة، والاكتفاء بموظف واحد عن كل قسم لضمان الحد الأدنى من تقديم الخدمات الإدارية الضرورية، باستثناء قسم المصادقة على مطابقة الوثائق والتوقيعات الذي يعتمد موظفين اثنين على الأقل.

وحسب موظفين عاملين في مقاطعتي سيدي بليوط والمعاريف، فإن ظروف العمل تمر في جو طبيعي، مع تسجيلهم لتراجع كبير في أعداد المواطنين الذين يفدون إلى مصالح هذه المقاطعات، بالنظر إلى فرض حظر التجول الصحي الذي دفع المرتفقين إلى تأجيل مصالحهم الإدارية إلى ما بعد رفع هذا الحظر.

وأقدمت بعض المقاطعات على إعطاء رخص استثنائية للموظفين الذين تقيم عائلاتهم بعيدا عن مقرات عملهم، للالتحاق بأفراد عائلاتهم في انتظار رفع حظر الحجر الصحي، والاشتغال عن بُعد عبر حواسيبهم.

وقامت معظم مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة بتعقيم مقراتها وتزويدها بمواد التعقيم وتطهير الأيدي، إلى جانب تزويدها بمواد تنظيف، من أجل ضمان الشروط الصحية للموظفين والمرتفقين الذين يأتون إلى مصالحها قصد قضاء بعض أغراضهم الإدارية.

وتواصل مصالح الشرطة الإدارية إنجاز جولاتها اليومية، لمراقبة مدى التزام أصحاب محلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية بساعات العمل القانونية، التي فرضتها وزارة الداخلية خلال فترة حظر التجول الصحي، وكذا التزام محلات البقالة بإشهار الأثمنة، وتحرير محاضر للمخالفين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير قانوني.