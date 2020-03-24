24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2313:3917:0319:4621:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة (5.00)

  2. إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)

  3. حظر التجوال بالجديدة (5.00)

  4. الجيش يفتح باب الولوج للممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  5. "كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | طاقم طبّي عسكري يحلّ بسطات لمواجهة "كورونا"

طاقم طبّي عسكري يحلّ بسطات لمواجهة "كورونا"

طاقم طبّي عسكري يحلّ بسطات لمواجهة "كورونا"
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:30

أفادت مصادر هسبريس أن فريقا طبيا عسكريا يتكون مما يفوق 10 أفراد، حلّ الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتعزيز العرض الصحي بالموارد البشرية وتقاسم التجارب المهنية، لمواجهة وباء "فيروس كورونا" المستجد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "الخطوة تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية، التي أعطاها الملك محمد السادس لمسؤولي القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمصالح الاجتماعية التابعة لهما، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع القطاع الطبي المدني في المهمة الحساسة لمواجهة وباء" كوفيد 19"".

وأشرف كل من القائد الجهوي والقائد الإقليمي للدرك الملكي، على التحاق فريق طبي عسكري يتكوّن من أطباء وممرضين ومساعدات اجتماعية، إذ قاموا بالتعرف على مرافق المستشفى الإقليمي، وقدمت لهم معلومات وشروحات من قبل المسؤولين عن القطاع الصحي بالإقليم، حول المعدّات والأقسام المتوفرة، قبل مباشرتهم العمل في اليوم نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم سطات عرف إلى حدود مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة واحدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد، ويتعلّق الأمر بمهاجرة مغربية قادمة من إيطاليا، وتنحدر من دائرة البروج، إذ لا تزال تحت الحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني منذ 17 مارس الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وطني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:04
العجيب والجيد في هدا الفيروس انه لا يفرق بين فقير وغني حاكم او محكوم. هدا أمر جيد بالنسبة لنا كفقراء.فنحن أصلا لنا مناعة قوية ضد الاسقام بحيث اننا نمرض ونشفى هكدا بدون ادوية .الاغنياء هم من يخاف اليوم .تجدهم متوجسين خائفين مرعوبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.