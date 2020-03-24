24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- مركز حقوقي يتضامن مع أسر معوزة في سوس
- إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي
- دعوات إلى تشكيل لجان جهوية لدعم "أطباء العام"
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (284)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (261)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (123)
- هل تتعارض "حالة الطوارئ" مع التزام دول العالم بحقوق الإنسان؟ - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطات مراكش تباشر عملية إيواء أشخاص مشردين
أطلقت عمالة مراكش، اليوم، حملة لإيواء الأشخاص المتواجدين في وضعية تشرد أو بدون مأوى.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية الموازية لإجراءات مواجهة وباء "كوفيد-19"، ما يفوق 120 شخصا.
وتحت إشراف كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي، انطلقت هذه المبادرة المستمرة، للعناية بالأشخاص المتواجدين في وضعية تشرد أو بدون مأوى، في هذه الظرفية الاستثنائية.
وبتنسيق مع المصالح الخارجية، سيتم إيواء هذه الفئة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة، وفي مقدمتها دار البر بالحي المحمدي بمراكش.
وسيم إيواء هذه الفئة في ظروف توفر لهم كل حاجياتهم الضرورية وبشكل لائق، وكذلك الرعاية الصحية وتجنيبهم خطر التعرض للعدوى بفيروس "كورونا" المستجد.
واستقبل والي جهة مراكش أسفي، في اليوم نفسه، الأطر الصحية العسكرية، من أجل تعزيز المراكز الاستشفائية الجهوية بالموارد البشرية الكافية، للتكفل بجميع الحالات الواردة للحد من انتشار هذا الوباء.
وحضر هذا اللقاء الجنرال دوبريكاد القائد المنتدب للحامية العسكرية، وممثلو السلطات الأمنية، والمديرة الجهوية للصحة والأطر المرافقة لها.