عامل خنيفرة يتفقد الأطر الصحية العسكرية بالمشفى

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

زار محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، الثلاثاء، المستشفى الإقليمي لخنيفرة، لمواكبة وتفقد الأطر الصحية العسكرية، التي ستعمل على تعزيز هذا المرفق الصحي، بالموارد البشرية الكافية لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبالمناسبة، أكد محمد فطاح أن هذه المبادرة "تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، القاضية بتكليف الطب العسكري للعمل بشكل مشترك مع نظيره المدني لمكافحة وباء كوفيد-19".

و"تفقد عامل الإقليم، رفقة المشرف على الطاقم الطبي العسكري والسلطات العسكرية والمدير الإقليمي للصحة ومديرة المستشفى الإقليمي، المرافق والتجهيزات المخصصة لاستقبال الحالات التي قد ترد على المستشفى الإقليمي بخنيفرة، للحد من انتشار عدوى كورونا".

وأكد إدريس الغزالي، المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة، في تصريح لهسبريس، أنه ''تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار تفعيل العمل المشترك بين قطاع الصحة والطب العسكري لمحاربة وباء فيروس كورونا، تم اليوم، بحضور عامل الإقليم، استقبال الوفد الطبي العسكري، المتكون من أطر مختلفة، أطباء وممرضين وغيرهم، للاطلاع على المستشفى ومكوناته، من قاعات وأجهزة متعددة، من أجل وضع خطة عمل مشتركة لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم خنيفرة.