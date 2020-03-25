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أول وفاة بـ"فيروس كورونا" في ثغر مليلية المحتل
الأربعاء 25 مارس 2020 - 11:05
شهدت مدينة مليلية المحتلة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا"، ويتعلق الأمر بامرأة لازمت العناية المركزة يومين، وعمرها 40 سنة.
وتتواجد في الثغر نفسه، وفق الإحصائيات الرسمية، 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، منها المتوفاة، حيث 20 من هؤلاء يخضعون للحجر المنزلي لأن صحتهم جيدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - من المغرب الأربعاء 25 مارس 2020 - 11:14
كنا نسمعوا المسنين يموتوا و اليوم الأربعينات، نطلبوا الله يلطف بينا.
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