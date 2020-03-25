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كلية الحقوق في سلا توفر الوثائق الإدارية عن بعد

كلية الحقوق في سلا توفر الوثائق الإدارية عن بعد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:10

قامت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، كسائر مؤسسات جامعة محمد الخامس بالرباط.

وقد وفرت الكلية الاستمرارية الإدارية لكل الطلبة عبر خدمة إرسال الوثائق الإدارية عن بعد (شهادة التسجيل، كشف النقط، شهادة النجاح، مصادقة النسخ للأصول...)، وذلك بناء عن طلب يرسل إلى العنوان [email protected] الذي تم نشره بالموقع الإلكتروني للكلية.

وللاستفادة من الخدمات الإلكترونية والتأكد من هوية الشخص الذي قام بالطلب، اشترطت الإدارة استعمال البريد الإلكتروني للطالب المعتمد داخل جامعة محمد الخامس بالرباط ([email protected]).

خالد حمص، عميد الكلية، قال في تصريح صحافي: "بناء على الطلبات التي نتوصل بها يوميا منذ تفعيل هذه الخدمة، يتم طبع الوثيقة من طرف مصلحة الشؤون الطلابية وتوقيعها وتصويرها وإرسالها إلى المعني بالأمر عبر بريده الإلكتروني المؤسساتي".

وأضاف: "يمكن للمعني بالأمر في الحالات الضرورية الالتحاق بالمؤسسة لسحب الوثائق الإدارية المطلوبة مع اتخاذ كل الاحتياطات الصحية الضرورية لحماية المرتفقين والإداريين. كما تتم الإجابة، عبر هذه العلبة البريدية الإلكترونية، على مجموعة من التساؤلات التي يطرحها الطالبات والطلبة".

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