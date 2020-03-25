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الرئيسية | جهات | انهيارات صخرية تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة‎

انهيارات صخرية تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة‎

انهيارات صخرية تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:30

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الأربعاء، أن الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة مقطوعة في وجه حركة المرور.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الطريق انقطعت بفعل انهيارات صخرية كثيفة وانزلاقات التربة، تسببت فيها أمطار عاصفية قوية تهاطلت على المنطقة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطريق المذكورة مقطوعة عند المقطع بين واد لاو والجبهة، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان والحسيمة مرورا بشفشاون وباب برد وتاركيست.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:37
عين الصواب عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله
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11
2 - القاءد زوريل الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:46
اقترح ارتداء أكياس بلاستيكية على الارجل رغم منعها والتخلص منها قبل الدخول الى المنازل
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-11
3 - Jamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:57
The same road the Spanish soldiers built back in 1929
Thank you Spain ,we couldn't maintain it.Sorry
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-13
4 - فريد الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:58
وهاذي هي بلد لي عولنا عليها هذه الطريق تم إحدثها في السنوات الأخيرة من العيب وعار ان يحدث هذا ولو أن الطريق تمر بتضاريس صعبة ولكن أي مشروع يتم إنزاله حتى تكون جميع الجوانب مظبوطة
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-8
5 - Youssef BERADY الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:04
Ce problème est récurent dans ce tronçon, dû à la nature des roches.
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3
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