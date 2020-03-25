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كُتّاب وآراء
انهيارات صخرية تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الأربعاء، أن الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة مقطوعة في وجه حركة المرور.
وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الطريق انقطعت بفعل انهيارات صخرية كثيفة وانزلاقات التربة، تسببت فيها أمطار عاصفية قوية تهاطلت على المنطقة.
وأوضح المصدر ذاته أن الطريق المذكورة مقطوعة عند المقطع بين واد لاو والجبهة، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان والحسيمة مرورا بشفشاون وباب برد وتاركيست.
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تعليقات الزوّار (5)
Thank you Spain ,we couldn't maintain it.Sorry