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10 إصابات بكورونا بمدينة مليلية خلال يوم واحد
الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:30
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بمدينة مليلية المحتلّة إلى 38 حالة مؤكّدة.
وأعلنت مديرية الصحة في الحكومة المحلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 إصابات جديدة في ظرف 24 ساعة؛ وهو أكبر عدد يتم تسجيله في المدينة ذاتها إلى حدود الآن.
وجدير بالذّكر أن مديرية الصحة في مليلية سجّلت في الوقت نفسه أوّلَ حالة وفاة بفيروس "كورونا"، ويتعلّق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 40 سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - علي السوسي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:35
اللهم احفظ أهلنا في مدينة مليلية وادفع عنهم كل مكروه
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