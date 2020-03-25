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كُتّاب وآراء
السلطات تحجز مطهرات كحولية بسيدي سليمان
تمكنت السلطات المحلية بسيدي سليمان، بتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالإقليم، اليوم، من حجز كمية مهمة من مواد التعقيم بسبب المضاربة في الأسعار في مادة مقننة بمرسوم.
وفي تفاصيل العملية، أوضح بدر ريان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سيدي سليمان، أنه "بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، الذي يؤكد على ضرورة احترام الأثمنة وتحديد تعريفات محددة لأسعار المنتوجات، لتفادي أي زيادة أو احتكار، بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم المرتبطة بفيروس "كورونا"، تمكنت السلطة المحلية، بعد التوصل بمعلومات، عن وجود مورد لمطهرات كحولية يحاول بيعها للصيدليات بثمن يفوق ما هو محدد في المرسوم الذي أصدرته الحكومة".
وأوضح المتحدث ذاته أن "كمينا نصب للمعني بالأمر بتنسيق مع المصالح الأمنية من أجل ضبطه في حالة تلبس، إذ صرح بثمن يتجاوز بكثير السعر الأقصى المنشور بالجريدة الرسمية، مما أدى إلى حجز الكمية المقدرة بحوالي 300 لتر من المواد المنظفة والمعقمة للأيدي والأسطح داخل سيارته"، مضيفا أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه به وسائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تم وضع عينات من المواد المحجوزة رهن إشارة المصالح المختصة، قصد إخضاعها للخبرات التقنية للتأكد من مدى صحة وسلامة جودة هذه المواد الموجهة إلى الاستهلاك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
المغربي بالمغرب مكانهم في غياهب السجون لا رحمة معهم ولا شفقة. أقصى عقوبة مع أقصى غرامة.....
على الجميع الوقوف في صف واحد لتجاوز المرحلة ..و كل من سولت له نفسه استغلالنا ..فهو عدو للوطن و يجب معاقبته بأقصى العقوبات ..
اللهم ردنا اليك سالمين معافين من جميع الأمراض وسائر الناس
والمأمول أن تكثف السلطات المحلية بالمدينة جهودها لرصد جميع الانتهازيين الذين لا هم لهم سوى الغنى على حساب المواطن ، وخاصة في ظرف يتطلب التكافل والتضحية..وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن يعتبر،
واناس بغاو اديرو لاباس ( الذكاء الخبيث)