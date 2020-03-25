السلطات تحجز مطهرات كحولية بسيدي سليمان

هسبريس من سيدي سليمان

تمكنت السلطات المحلية بسيدي سليمان، بتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالإقليم، اليوم، من حجز كمية مهمة من مواد التعقيم بسبب المضاربة في الأسعار في مادة مقننة بمرسوم.

وفي تفاصيل العملية، أوضح بدر ريان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سيدي سليمان، أنه "بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، الذي يؤكد على ضرورة احترام الأثمنة وتحديد تعريفات محددة لأسعار المنتوجات، لتفادي أي زيادة أو احتكار، بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم المرتبطة بفيروس "كورونا"، تمكنت السلطة المحلية، بعد التوصل بمعلومات، عن وجود مورد لمطهرات كحولية يحاول بيعها للصيدليات بثمن يفوق ما هو محدد في المرسوم الذي أصدرته الحكومة".

وأوضح المتحدث ذاته أن "كمينا نصب للمعني بالأمر بتنسيق مع المصالح الأمنية من أجل ضبطه في حالة تلبس، إذ صرح بثمن يتجاوز بكثير السعر الأقصى المنشور بالجريدة الرسمية، مما أدى إلى حجز الكمية المقدرة بحوالي 300 لتر من المواد المنظفة والمعقمة للأيدي والأسطح داخل سيارته"، مضيفا أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه به وسائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تم وضع عينات من المواد المحجوزة رهن إشارة المصالح المختصة، قصد إخضاعها للخبرات التقنية للتأكد من مدى صحة وسلامة جودة هذه المواد الموجهة إلى الاستهلاك".