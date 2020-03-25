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الرئيسية | جهات | السلطات تحجز مطهرات كحولية بسيدي سليمان

السلطات تحجز مطهرات كحولية بسيدي سليمان

السلطات تحجز مطهرات كحولية بسيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:15

تمكنت السلطات المحلية بسيدي سليمان، بتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالإقليم، اليوم، من حجز كمية مهمة من مواد التعقيم بسبب المضاربة في الأسعار في مادة مقننة بمرسوم.

وفي تفاصيل العملية، أوضح بدر ريان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سيدي سليمان، أنه "بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، الذي يؤكد على ضرورة احترام الأثمنة وتحديد تعريفات محددة لأسعار المنتوجات، لتفادي أي زيادة أو احتكار، بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم المرتبطة بفيروس "كورونا"، تمكنت السلطة المحلية، بعد التوصل بمعلومات، عن وجود مورد لمطهرات كحولية يحاول بيعها للصيدليات بثمن يفوق ما هو محدد في المرسوم الذي أصدرته الحكومة".

وأوضح المتحدث ذاته أن "كمينا نصب للمعني بالأمر بتنسيق مع المصالح الأمنية من أجل ضبطه في حالة تلبس، إذ صرح بثمن يتجاوز بكثير السعر الأقصى المنشور بالجريدة الرسمية، مما أدى إلى حجز الكمية المقدرة بحوالي 300 لتر من المواد المنظفة والمعقمة للأيدي والأسطح داخل سيارته"، مضيفا أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه به وسائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تم وضع عينات من المواد المحجوزة رهن إشارة المصالح المختصة، قصد إخضاعها للخبرات التقنية للتأكد من مدى صحة وسلامة جودة هذه المواد الموجهة إلى الاستهلاك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ابو ملاك الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:48
لا مكان للمتلاعبين بصحة المواطن
المغربي بالمغرب مكانهم في غياهب السجون لا رحمة معهم ولا شفقة. أقصى عقوبة مع أقصى غرامة.....
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2 - خبر رائع الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:49
شكرا لمن يحرس على مراقبة الأسعار و نتمنا المزيد و بكتير.
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3 - متتبع مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
يجب معاقبة باقصى العقوبات محتكري ومضاربي هذه المواد الضرورية للتعقيم وكذلك جميع المواد الضرورية للعيش كالمواد الغذائية والفلاحية والقطاني والحبوب والمحروقات ليكون عبرة لمن سولت له نفسه القيام بهذه المضاربات والاحتكارات والزيادات في الاثمان خاصةخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب المغربي .نسأل الله اللطف والنجاة من هذا البلاء الخطير.
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4 - ادريس العلوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
احسن ما تفعل السلطات هذه الايام
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8
5 - نيشان الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:09
شكرا لجهاز الأمن على المجهودات التي يقوم بها .. كورونا من جهة و تجار يستغلون الظرفية لامتصاص دمائنا من جهة أخرى ..
على الجميع الوقوف في صف واحد لتجاوز المرحلة ..و كل من سولت له نفسه استغلالنا ..فهو عدو للوطن و يجب معاقبته بأقصى العقوبات ..
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6 - khadouj الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:16
هذا هو الجشع بعينه
اللهم ردنا اليك سالمين معافين من جميع الأمراض وسائر الناس
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1
7 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:29
نشد بحرارة على أيدي السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان على تدخلها و نثمن عاليا مواطنة الجهة التي أوصلت المعلومة إلى السلطات ( صيد لاني أو غيره ) لأن سلوكا من هذا القبيل ينم عن يقظة في ردع الانتهازيين.
والمأمول أن تكثف السلطات المحلية بالمدينة جهودها لرصد جميع الانتهازيين الذين لا هم لهم سوى الغنى على حساب المواطن ، وخاصة في ظرف يتطلب التكافل والتضحية..وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن يعتبر،
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8 - HOMMADI الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:33
اناس كيضحيو من اجل الوطن والمواطنين
واناس بغاو اديرو لاباس ( الذكاء الخبيث)
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9 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:36
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( مَنْ غَشَّ ، فَلَيْسَ مِنِّي ) .رواه مسلم
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