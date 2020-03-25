24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  2. أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)

  3. الحجر الصحي (5.00)

  4. "كورونا" .. العلاقة بين العلم والدين (5.00)

  5. ادخلوا مساكنكم.. (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | طاقم طبّي عسكري يحلّ بتارودانت لمواجهة كورونا

طاقم طبّي عسكري يحلّ بتارودانت لمواجهة كورونا

طاقم طبّي عسكري يحلّ بتارودانت لمواجهة كورونا
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:27

حلّ فريق طبّي عسكريّ تابع للقوات المسلحة الملكية، اليوم، بمدينة تارودانت، من أجل دعم نظيره المدني وتعزيز الإجراءات الطبية الاستباقية لمجابهة والحد من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث كان في استقبال الفريق الحسين أمزال، عامل إقليم تارودانت، إضافة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير المستشفى الإقليمي المختار السوسي والمسؤولين الأمنيين الإقليميين والسلطات المحلية.

واستعرض الحسين أمزال، عامل إقليم تارودانت، في لقاء مع الفريق الطبي بمقر العمالة، برنامج عمل الإقليم لمكافحة تفشي وباء "كورونا"، إلى جانب التدابير العملية المتخذة والتي تتبعها الخلية الإقليمية لليقظة، وإمكانيات قطاع الصحة بالإقليم التي رّصدت لمواجهة هذا الوباء، قبل أن تتم زيارة ميدانية للمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي، إذ جرى الوقوف عند الإمكانات البشرية واللوجيستيكية المتوفرة وتحديد الحاجيات الطبية الأساسية.

كما تمت زيارة داخلية ثانوية محمد الخامس بتارودانت، بغية دراسة إمكانية إقامة مستشفى عسكري طبي متنقل بالإقليم، الهدف منه الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس، تماشيا والتوجيهات الملكية السامية وتعليمات العاهل المغربي بتكليف الطب العسكري لمكافحة فيروس "كورونا" بشكل مشترك مع نظيره المدني، للرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.