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الرئيسية | جهات | شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية

شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية

شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:15

دعت الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية، إقليم ميدلت، السلطات إلى التدخل العاجل، قصد جعل الأسعار في متناول الطبقات الفقيرة.

الشبكة نفسها أوردت، في ملتمس لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنها تلقت اتصالات من مواطنين يشكون فيها غلاء أسعار الخضروات (البصل، الطماطم، الجزر، البطاطس) وكذا الفواكه.

أمام هذا الوضع، دعت الشبكة عينها إلى "التسريع في صرف الدعم المالي للفئات التي توقفت عن العمل في القطاعات غير المهيكلة"، ملتمسة، في السياق ذاته، من السلطات المحلية "حث تجار المواد الغذائية على تعليق لائحة الأسعار بوضوح".

ولم تفوت الشبكة الفرصة دون أن تجدد "تنويهها وإشادتها بالعمل الجبار والمتميز الذي تقوم به مختلف السلطات عبر ربوع الوطن"، معبرة عن "استعدادنا التام للتطوع إلى جانب السلطات، في أي مبادرة تروم مساعدة الساكنة والحد من تداعيات هذه الأزمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وفاء الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:41
هي غير في بومية وفين ما مشيتي الشياط لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:51
المطلوب إلزام تجار الخضر والفواكه بجميع انواعها اشهار الاتمان أمام الزبناء وإلزام أرباب الشاحنات بتسليم الفواتير للباعة بالتقسيط وعليهم أيضا أن يصبحوا معهم فواتير من المصدر الرئيسي لأن مشكل الخضر المستفيد الأول في مثل هذه الحالات هو البائع بالجملة والخاسر الأكبر هو الفلاح بالدرجة الأولى والمستهلك وعلى المشرفين على أسواق الخضر بالمدن الكبر ى الزامهم بتسليم الفواتير ومراقبة الأسعار من المصدر كذالك بالنسبة للمواد الغذائية الأخرى لأن الزيادة فيها يتم الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة لاحقة لهم
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