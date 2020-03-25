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كُتّاب وآراء
شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
دعت الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية، إقليم ميدلت، السلطات إلى التدخل العاجل، قصد جعل الأسعار في متناول الطبقات الفقيرة.
الشبكة نفسها أوردت، في ملتمس لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنها تلقت اتصالات من مواطنين يشكون فيها غلاء أسعار الخضروات (البصل، الطماطم، الجزر، البطاطس) وكذا الفواكه.
أمام هذا الوضع، دعت الشبكة عينها إلى "التسريع في صرف الدعم المالي للفئات التي توقفت عن العمل في القطاعات غير المهيكلة"، ملتمسة، في السياق ذاته، من السلطات المحلية "حث تجار المواد الغذائية على تعليق لائحة الأسعار بوضوح".
ولم تفوت الشبكة الفرصة دون أن تجدد "تنويهها وإشادتها بالعمل الجبار والمتميز الذي تقوم به مختلف السلطات عبر ربوع الوطن"، معبرة عن "استعدادنا التام للتطوع إلى جانب السلطات، في أي مبادرة تروم مساعدة الساكنة والحد من تداعيات هذه الأزمة".