24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
- أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"
- مستجدات حصيلة كورونا
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (467)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (190)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (146)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (126)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عامل ميدلت يراقب إجراءات "الطوارئ الصحية"
تقود السلطات بإقليم ميدلت، بإشراف من العامل المصطفى النوحي، حملة واسعة النطاق بمدينة ميدلت وبمختلف الجماعات، لتفعيل حالة الطوارئ الصحية، التي دعت إليها وزارة الداخلية، تفاديا لانتشار وباء "كورونا" المستجد.
ويشرف المصطفى النوحي بشكل شخصي، إلى جانب السلطات المحلية والسلطات الأمنية، على الحملات، عبر جولات في شوارع وأحياء المدينة، لإلزام المواطنين على التفاعل مع قرار السلطات الحكومية. كما وقف على تموين المحلات التجارية ومراقبة الأسعار.
وخلال هذه الحملات التي قادها عامل الإقليم، يتم التحقق من شهادات التنقل الاستثنائية التي يوفر عليها المواطنون لقضاء أغراضهم الضرورية، من أجل ضمان نجاح حالة الطوارئ الصحية بمدينة ميدلت والإقليم عموما. كما يتم تحذير المواطنين الذين يتم مصادفتهم في الشارع العام من خرق القانون والعقوبات التي يمكن أن تطالهم لعدم الامتثال والعصيان.
كما عملت السلطات ذاتها، على القيام بجولات تحسيسية وتوعوية للمواطنين بخطورة مرض "كورونا"، وبضرورة المكوث في المنازل وعدم مغادرتها تفاديا للإصابة بالفيروس المذكور، واحترام الضوابط والشروط المنصوص عليها في رخصة التنقل الاستثنائية، التي وزعت على المواطنين في حالة استدعى الأمر الخروج من المنزل.