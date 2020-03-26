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الرئيسية | جهات | جمعويّون يوزّعون الورود على قوات الأمن بمراكش

جمعويّون يوزّعون الورود على قوات الأمن بمراكش

جمعويّون يوزّعون الورود على قوات الأمن بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 26 مارس 2020 - 01:28

وزعت فعاليات المجتمع المدني بمراكش، الأربعاء، باقات الورود على القوات العمومية، المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية التي قررتها السلطات العمومية.

وجاءت هذه المبادرة المدنية، التي تمت بعد عزف النشيد الوطني، اعترافا بما تقوم به هذه القوات بمختلف ألوانها، لإنجاح الحجر الصحي، وحملات حث المواطنين على ملازمة منازلهم.

وأمام أنظار سكان حي جليز، وُزعت الورود على عناصر الأمن والقوات المساعدة، امتنانا بمجهوداتهم لمواجهة وباء "كوفيد-19"، إلى جانب الأطر الصحية ونساء ورجال التعليم والإعلام والصحافة.

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