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الرئيسية | جهات | تحاليل تؤكد سلامة فرنسية من "كورونا" بتزنيت

تحاليل تؤكد سلامة فرنسية من "كورونا" بتزنيت

تحاليل تؤكد سلامة فرنسية من "كورونا" بتزنيت
مصطفى البكار
الخميس 26 مارس 2020 - 13:08

أكدت التحاليل المخبرية التي أجريت بمعهد باستور، في الدار البيضاء، أن المرأة الفرنسية التي وضعت مساء الثلاثاء الماضي تحت الحجر الصحي، في مستشفى تزنيت، غير مصابة بمرض "كوفيد 19".

وأوضحت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن المعنية بالأمر، المقيمة بـ"جماعة إثنين"، ثبتت سلامتها من فيروس كورونا المستجد، الشيء الذي يبقي إقليم تزنيت بلا تواجد للفيروس إلى حدود اليوم الخميس.

وكانت المواطنة الفرنسية المسنة قد تقدمت إلى مصالح المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت بعد إحساسها بأعراض تشبه تلك المتعلقة بـ"وباء كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - براهيم الخميس 26 مارس 2020 - 13:22
يجب على الدولة الاستفادة من الضرفية الحالية. وبناء مختبرات بنفس معايير باستور أو أحسن وكذلك تكوين أطر. شيء مؤسف أن نرسل التحاليل من تزنيت إلى الدار البيضاء لكي نشخص حالة،! تقبلو مروري
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2 - احمد الخميس 26 مارس 2020 - 13:40
الحمد لله لو كانت في فرنسا لما شفيت لان الفيروس يتقوى في درجة الحرارة المتدنية و اقل من 30 درجة
هذه دعوة للفرنسيين الكهول للجوء الى المناطق االساخنة والجنوبية بالخصوص ايام البرد
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3 - Abou chahd الخميس 26 مارس 2020 - 13:43
C'est le temps de mettre en place des laboratoires pour les tests corona à Agadir et au sud du maroc....et augmenter le nombre des tests qui se font par jour parce que les cas déclarés maintenent ne sont pas les cas réels puisque les medecins séléctionnent ceux qui peuvent bénéficier des analyses....alors que meme si t'as des symptomes ils te disent que ça veut pas dire exactement qu'il s'agit de corona...alors que parmi les secrets de la réussite de la chine était le nombre des tests meme pour les gens qui n'affiche pas des symptomes .....
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