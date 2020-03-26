عامل إقليم اشتوكة يتفقد عملية تموين السوق

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

في سياق سلسلة من التدابير المتخذة على صعيد إقليم اشتوكة آيت باها، للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتتبع انعكاسات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جماعات الإقليم، زار عامل الإقليم، جمال خلوق، مركز آيت باها للوقوف عن قرب على الواقع المعيش للساكنة، وتفقد وضعية تزويد المحلات التجارية وفضاءات التزود بالحاجيات الأساسية، والاطمئنان على توفر مختلف المواد الغذائية والخضر والفواكه وغاز البوتان وغيرها بهذا المركز، وتأمين احتياجات الساكنة بشكل عادٍ ومستمر، مع توفير احتياجات إضافية.

وحرص عامل اشتوكة آيت باها، من خلال القيام بجولة في عدد من المتاجر والمحلات، على معاينة السير العادي لتبضع الساكنة، والتزام التجار بالأسعار المرجعية، وإشهار لوائح الأسعار، دون تسجيل زيادات أو احتكار، أو نقص في بعض المواد الغذائية، مع تسجيل مساهمة إيجابية للتجار في هذا المجهود.

كما وقف عامل الإقليم على مختلف المرافق الأساسية المتوفرة لتأطير الساكنة والحفاظ على سلامتها في هذه الفترة، مع التنويه بانخراط ساكنة هذه المناطق، وساكنة الإقليم عموما، في المجهود المبذول للتصدي لهذا الفيروس، من خلال الالتزام بتدابير الطوارئ الصحية، والتقيد بتوجيهات السلطات الإدارية في هذا الإطار، والحرص على اتباع إجراءات الوقاية والنصائح المقدمة من طرف مصالح وزارة الصحة، حفاظا على السلامة الصحية للجميع.