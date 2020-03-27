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هذه حقيقة "نزوح جماعي" لمغاربة من الصحراء خوفاً من الوباء

هذه حقيقة "نزوح جماعي" لمغاربة من الصحراء خوفاً من الوباء
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 12:30

روّجت جبهة البوليساريو الانفصالية ومعها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية لمغالطات مثيرة حول نزوح جماعي لمواطنين مغاربة من مدينة الداخلة، خوفاً من فيروس "كورونا"، بالرغم من أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب لم تسجل فيهما أي إصابة إلى حدود اليوم.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية زعمت، نقلاً عن مصادر انفصالية، أن "آلاف المغاربة يُواصلون التوافد على محطات النقل بمدينة الداخلة لمغادرتها نحو ذويهم بالمغرب خوفا من انتشار وباء "فيروس كورونا"، مما يظهر طبيعة التواجد غير الطبيعي لهؤلاء بالصحراء".

وأكدت مصادر هسبريس أن هذه الرواية التي جرى ترويجها هي من وحي الخيال، وأشارت إلى أن الأمر "يتعلق بتنقل بعض الصيادين بالمنطقة بعد توقيف نشاط الصيد البحري بقرى الصيادين بسبب الفترة البيولوجية من أجل العودة إلى ذويهم وأهاليهم".

وأقرت الحكومة، يوم أمس الخميس، تعويض قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين الموقوفين مؤقتا عن العمل.

واستغربت مصادر هسبريس أنه في الوقت الذي تخلت فيه الجزائر عن الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف وتركتهم يُواجهون مصيرهم لوحدهم مع فيروس "كورونا"، تقوم بترويج مغالطات عن "نزوح جماعي من الأقاليم الصحراوية المغربية".

وكانت السلطات الجزائرية في مدينة تندوف أغلقت حدودها مع مخيمات الصحراويين التابعين لسلطات جبهة "البوليساريو"؛ وهو ما أثار قلق أوروبا حول مسؤولية الجزائر في حماية الساكنة الصحراوية في ظل تفشي وباء "كورونا" داخل المخيمات أيضا.

وعبرت مصادر هسبريس عن استعداد المملكة تقديم "دواء علاج "كورونا" المتوفر في المغرب إلى إخواننا المغاربة المحتجزين في تندوف، بعد أن تخلت الجزائر عنهم وتركتهم عرضة لوباء "كورونا"، بدون أدنى الشروط الصحية والوقائية".

ويتوفر المغرب على مخزون مهم من دواء "كلوروكين" ودواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"، وأكدت وزارة الصحة المغربية أن هذا الدواء أظهر نتائج واعدة لعلاج مرضى "كوفيد 19" ويستعمل على نطاق واسع في العالم (الصين وأمريكا وفرنسا).

وكانت منظمات حقوقية طالبت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين بضرورة التدخل العاجل لحماية ساكنة مخيمات تندوف من وباء "كورونا"؛ وذلك بإيجاد الوسائل الصحية التي تحد من الانتشار والمعالجة الممكنة، والحماية الدولية لهذه الساكنة أمام الأنباء التي تؤكد تركها ومصيرها في هذه الظروف العصيبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - امير الصحراء . الجمعة 27 مارس 2020 - 12:42
انا والله ما كرهت ندي معايا العائلة ونهبطو لصحراء .في ظل هاذ الازمة .
واضن ان كل المغاربة يرغبون في ذلك .
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46
2 - مغربي قح الجمعة 27 مارس 2020 - 12:43
جاب الله ماشافوش محطات كبريات المدن كالبيضاء ومراكش وفاس والرباط وطنجة قبل توقيف النقل ،كن ردوا المغاربة كلهم هاربين.حركة جد عادية لتنقل المغاربة من مدينة إلى أخرى من مدن المملكة. الصحراء في مملكتها والمملكة في صحرائها وليمت الحاسد الحاقد غيضا والسلام.
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55
3 - simou الجمعة 27 مارس 2020 - 12:45
الضحك على الدقون كل هم الجزائر هو المغرب لعفو يهاد الناس
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42
4 - ابن سوس المغربي، حذاري الجمعة 27 مارس 2020 - 12:47
على قواتنا المسلحة المغربية انتتباه للعدو المتربص بالسيادة المغربية الذى ينتظر ازمات في المغرب و هذا بعده ان شاء الله علينا الحذر مرتزقة بوزبال و صحافتهم الصفراء تروج باستغلال الفرص لبدء الحرب على أرضنا المغربية التاريخية،على شعبنا المغربي الحر في كل أنحاء الوطن الاتحاد مع الدولة من احل تفويت الفرصة على الأعداء و من ضمنهم مرتزقة التزوير و أسيادهم ينتظرون المشاكل في المغرب للركوب على الأمواج ، ولا ننسى عبى كل مغربي خر التصدي لمواقع المرتزقة وفضحهم و لا ننسى عملاء الداخل يرسلون معلومات للعدو، تحية لأبناء الشعب المغربي في الصحراء المغربية وكل الوطن من طنجة الى الكويرة و الصحراء ارض مغربية تاريخية لا شرعية لعصابة تندوف على أرض مغربية تاريخية
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9
5 - العميري الجمعة 27 مارس 2020 - 12:48
قالو ناس زمان يديك منك مجدامة واللحم الى راح كيجوه ماليه .مرحبا باخوانينا في تندوف نتمنى من العلي القدير ان يكون هذا الوباء سببا في لم الشمل ووحدة البلاد فالوطن غفور رحيم.
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9
6 - adil الجمعة 27 مارس 2020 - 12:48
ا لجزائرتتحمل المسؤولية الكاملة بالصحراويين المغاربة المحتجزين ,فحان الوقت لاطلاق سراحهم وطردهم الى بلدهم االمغرب, وقاية لهم من كورونا
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6
7 - Bilal الجمعة 27 مارس 2020 - 12:49
كما نعرف أن النظام الجزائري فاشل، و هذه السياسة الحقيرة تسمى " تصدير الأزمات" المغرب دولة جد متقدمة لمقارنة الجزائر والدليل على ذالك هو انظروا كيف تعامل قائد ملحقة مع شابين من الجزائر لا حول لهم ولا قوة لم يستطيعوا أداء فواتير الكراء و الكهرماء، وانظرو كيف تعامل النظام الجزائري بالتهجير في ظل هذه الأزمة
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6
8 - bakilly الجمعة 27 مارس 2020 - 12:49
يجب عدم الاهتمام بالاعلام الجزائري لان خطه التحريري يتبنى موقف العسكر ولن يستطيع الخروج على مايكليه عليه جنرالات الجزائر يقولون مايريدون لم اشاهد يوما تقريرا من قناة جزائرية على حالة سكان مخيمات تندوف رغم تواجدها فوق التراب الجزائري والان تتكلم على اقليم الداخلة ربما بعض الاعلاميين الجزائريين يعرفون موقعها في الخريطة فقط انه اعلام مظلل ويخدم اجندات العسكر فقط
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6
9 - Said russie الجمعة 27 مارس 2020 - 12:49
نعم هذا الدواء ابان عن نتائج واعدة الى درجة ان كل دول العالم بدأت تحذو حذو المغرب والدليل ان عدد الوفيات في المغرب يفوق عدد المتعافون في سابقة ليس لها مثيل في العالم
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-4
10 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 12:53
كل المغاربة ساهموا في الصندوق الذي خصصه صاحب الجلالة نصره الله، كل على حسب اسنطاعته،ولم نسمع عن أية مساهمة من الأقلام الصحراوية كأنهم لا ينتمون إلى هذا الوطن الذي ضحى بكل غال ونفيس لارجاها ولايزال المغاربة يساهمون في تنميتها. أنا في نظري الخاص يجب إعادة النظر في هذه القضية. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم وليس مصلحة البلاد والعباد. لقد استنزفة الموارد وصرفة العديد من الأموال، التي كانت بالاحرى ان تستمر في مناطق أخرى التي تستحقها، يقول المثل العربي إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا.اكرموا من يستحق، حتى تجدونه في وقت الشدة.ولكم واسع النظر.
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11 - said k الجمعة 27 مارس 2020 - 12:53
هذه لعبة من الاعيب الجزائر لتغطية عن فعلتها لما طردت مغاربة من اراضها وتركتهم في الخلاء وفي هذه الظروف العصبية
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12 - Clovid 19 الجمعة 27 مارس 2020 - 12:55
C'est le moment aux autorités marocaine de mettre Alger devant les bancs des nations pour leur conduite et agissement vis-à-vis des sahraouie marocain détenu à Tindouf.
merci hesspres
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13 - عبدالله الجمعة 27 مارس 2020 - 12:58
الذي لا افهمه ، لماذا العالم بأسره وإعلامه يسكت على هاته المافية الجزاءرية وما فعلت في شعبها وجيرانها والمحجوزين المغاربة في تيندوف وكل الاجرام التي تعمل فيه مند الاستقلال ؟ واش اللاجءين عندهم الحق في التسليح او غير البوزبال المرتزقة في العالم؟ واش زعما هاد الغاز الجزاءري مسكت العالم كله على اجرام هاد المافية؟ تنتج الارهاب في شمال افريقيا والدول المجاورة لها والامم المتفرقة ساكتة ناءمة، ماذا هادا؟ واش نحن لي الاعلام ديالنا ما خدامش عالميا كفا يكفي؟ راه فيه عديد من الاسءلة لي محيراني.
عقدتهم المغرب او حتى في موتهم كلمتهم الاخيرة وشهادتهم هي المغرب المغرب المغرب المغرب.
علاش هاذ الفيروس لي ما يضربش هاذ المافية هاذي باش يتهنى المغرب العربي وافريقيا عامتا؟
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14 - يتبع الجمعة 27 مارس 2020 - 12:58
خاوا خاوا لسنا كذلك كيف تنسوا أولئك المغاربة ألقت بهم وحوش المرداية في الشاحنات إلى الحدود المغربية إبان المسيرة الخضراء، وبالأمس لم تستحيي وحوش المرداية وألقت مغاربة أخرين من حدودها داخل الحدود المغربية فما كان من خوتكوم المغاربة إلا قطع 30كلم على الاقدام ليصلوا لوطنهم،وأقول لمن كان يطالب بفتح الحدود معهم الحمد الذي بقيت مقفولة لان لو فتحت لهرب الجزائريون أنفسهم خوفا من كرونا ليحتموا بنا،هذا لطف من ربنا ورحمة منه على هذه الحدود المغلوقة
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15 - مغربي غيور الجمعة 27 مارس 2020 - 13:00
اللحم إلى خنز يهزوه ماليه أن الاوان لكي يتدخل المغرب لانقاد الاوضاع بمناطق تواجد جبهة التحرير الانفصالية وسيكتب ذلك بمداد من ذهب في تاريخ المغرب البطولي
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16 - عبد الرحمان الجمعة 27 مارس 2020 - 13:00
أيها المغاربة اناشدكم بالله لا تنقلو مرد كورونا الى أرض الساقية الحمراء.
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17 - العربي العربي الجمعة 27 مارس 2020 - 13:01
سبحان الله حتى في اوقات هذا الوباء الذي شغل كل دول العالم و اصبح همهم الوحيد صحة مواطنيهم مازال الدزايرية يحشرون انفسهم في الشان المغربي
وهذا يعطينا فكرة عن مدى هوسهم و استفحال مرض السكيزوفرينيا الذي يعانون منه اتجاه المغرب
عفانا وعفاكم الله من كل مرض
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18 - شرف 58 الجمعة 27 مارس 2020 - 13:01
والله هذا النظام الجزاءري فقد البوصلة! ولا يعرف اين سيتجه.بالله عليكم هل هناك في الصحراء المغربية او في اية جهة من جهات المملكة ام حتى في العالم باسره وفي هذه الظروف بالدات ،من سيهرول الى تندوف؟ هذه حماقة.لما تقرا بعض الصحف الجزاءرية ،او لما تسمع بعض مسؤوليها يخيل اليك ان هؤلاء الناس،لايفكرون حتى.لا منطق ولا نقد بريء.ولكننا والحمدلله نعرف الاجابة: لما تحل النهاية تفقد كل شيء .حتى الكذب البناء.مساكين! ولكن موالفين بحال هاذ الخرجات.:الحشيش في لارام-لوبيات في فرنسا والمغرب لمنع الاستثمار في الجزاءر- فتح الحدود في صالح المغرب وحده- وغيرها مز البروباكندا اللتي اكل عليها الدهر لان الحكام هناك مازالو يضنون انهم في ايام الحرب الباردة.وفيقوا! راه المغرب دمارا و كاع ممسوقش لهاذ الخزعبلات ديالكم.
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19 - adriane الجمعة 27 مارس 2020 - 13:02
واش هاد حكام الجزائر معندهوم شغل .هادو راه كيباتو تيحلمو بالمغرب. وبززززاف على هاد الحقد!!!!!الله يبقي الستر
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20 - عبدو الجمعة 27 مارس 2020 - 13:03
شاط الخير اعلى ازعير الدواء الذي يريدون ارساله للمخيمات يضعونه في الخبز كي يتعاف هذا الشعب المغربي الذي استغلوه سنوات من اجل الانتخابات ومن اجل السيطرة عليه اما الان فسيدفعون ثمن ذالك ، كيف يشرحون له البقاء في البيت وهو اصلا لم يكن يتوفر حتى على قوت يومه وهو متحرك. اما سكان المخيمات فالصحراوي بطبعه يتاقلم مع ظروف اصعب من هذه
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