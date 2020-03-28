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إعانات غذائية تصل مهاجري جنوب الصحراء بتزنيت‬

إعانات غذائية تصل مهاجري جنوب الصحراء بتزنيت‬
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 28 مارس 2020 - 00:20

تعرف مدينة تزنيت، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مبادرات تضامنية وإنسانية مع الفئات المجتمعية التي تضررت جراء هذه الظرفية الصعبة.

وشملت واحدة من هذه المبادرات، بشكل يومي ومتواصل، عشرات المهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء العالقين بتزنيت.

وهمت هذه العملية التكافلية، التي تنظمها جمعيتا "محمد أوزي" و"لكم" بإشراف وتنسيق مع نجم الدين عابدي باشا المدينة، تقديم وجبات منتظمة لشريحة المهاجرين وتمكينهم من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويبتغي المشرفون على الآلية التعاونية ذاتها مساعدة هذه الفئة التي وجدت نفسها في ظروف حرجة، ودعمها قصد احترام الحجر الصحي الذي تعيشه البلاد.

بدورهم، عبّر المهاجرون المستفيدون من الإعانات عن امتنانهم وشكرهم للملك محمد السادس، الذي ما فتئ يشملهم بإحسانه ويدعو رعاياه إلى الاهتمام بهم وتمكينهم من كافة المساعدات الممكنة، مشيدين بالأخوة التي تجمع المغرب ملكا وشعبا بكافة الدول الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني التزنيتي، بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، يعمل جاهدا، طيلة هذه الأيام، على تنظيم مجموعة من المبادرات التضامنية عبر استهداف الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين وغيرها من الشرائح المجتمعية التي في حاجة إلى الدعم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 00:43
بالمثل لفاقدي العمل فان الوضع الخطير الذي تشهده الطبقة العاملة وبالتالي اصحاب المحلات المغلقة سيدفعهم للخروج وكسر الحجر الصحي فحذار.
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2
2 - صحراوي السبت 28 مارس 2020 - 00:47
مبادرة محمودة.
"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"
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3 - المغرب السبت 28 مارس 2020 - 00:48
اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

اللي كلا شي ريال د الحرام ولا كان سبب فالبأس ديال هاد الشعب أو ساعد على ذالك من قريب أو من بعيد ....(غادي نوقف هنا احتراما للواليدة ديالي لي ديما تتقول ليا ماتدعيش أولدي على الناس و فوض امرك الى الله).
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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7
4 - ابن سوس المغربي للأسف السبت 28 مارس 2020 - 00:58
انا مع مساعدة هؤلا كا بشر مثلنا ولكن إلى متى هذا الوضع الغير طبيعى تترك بلدك و تدخل الى بلد حارق تخرق القانون السيادي وتبحث عن مساعدة المغرب لن يفور العمل حتى لأبنائه المقدرين بالاف ، لماذا الدولة المغربية تخلق لنفسها مشاكل في غنى عنها لماذا لا يرحلون الى بلدانهم
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5 - hassan السبت 28 مارس 2020 - 01:02
لم يكن يخطر على البال ان اجد نفسي اكل وجبة واحدة في اليوم بدون مقبلة وبدون فاكهة وانا ابن المغرب الذي يزود العالم من منتجاته الفلاحية ! اجازة في اللغة الفرنسية شعبة اللسانيات 1990 لم تمكنني من الوظيفة العمومية و لا من عيش كريم ... لاجد نفسي بلا بطاقة رميد و لا مسجل في ص. و. ض. ا .و في الاخير دون استفاذة من الدعم...السبب هو الشغل لازيد من 20 سنة بدون قانونen noir !
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6 - مغربي وافتخر السبت 28 مارس 2020 - 01:04
باعتبارهم عابري سبيل تكون مبادرة محمودة بجازى عند الله بالأجر والثواب كل من ساهم فيها وشارك في توزيعها.. فجازاكم الله خيرا وكثر من أمثالكم
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7 - رهام السبت 28 مارس 2020 - 01:05
الحمد لله بدت كتبان الفلوس و المساعدات خ حيت راه بزاف ديال ناس المعويزة بالحاجة لمساعدة
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