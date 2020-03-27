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كُتّاب وآراء
مدينة المضيق تسجّل حالتي إصابة بفيروس "كورونا"
علمت جريدة هسبريس، من مصادر مطلعة، تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كوفيد 19" كانتا رهن الحجر الصحي بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق برجل وزوجته يتحدران من مدينة المضيق ثبت حملهما الفيروس المستجد عقب إجراء التحاليل المخبرية، وقد جرى نقلهما ليلة الخميس/ الجمعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان من طرف مصلحة SAMU.
وتبعا للمصادر ذاتها، فقد نقل 4 أقرباء مخالطين للحالتين المصابتين إلى قاعات العزل الصحي بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، بصفة احترازية في أفق إخضاعهم جمعيا للتحاليل المخبرية للتأكد من مدى انتقال العدوى إليهم.