تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا" في سبتة المحتلة

جمال سماحي من تطوان

سجلت سبتة المحتلة، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، ويتعلق الأمر بأحد الشخصين اللذين وضعا تحت المراقبة الطبية بوحدة العناية المركزة بمستشفى المدينة.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن الهالك "شرطي متقاعد، وقد انتقلت إليه العدوى من جاره"، مضيفة أنه "شعر بأعراض مصحوبة بارتفاع الحرارة وفقدان الوعي، دفعته إلى زيارة المستشفى في مناسبتين، دون أن يحدد التشخيص الطبي إصابته بفيروس "كوفيد 19"".

وأوضح المصدر الإعلامي ذاته أن المصاب قصد المستشفى في المرة الثالثة، على إثر تعرضه لضيق في التنفس، فأثبت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت له إصابته بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو تطلب وضعه في العزل الصحي تحت المراقبة بوحدة العناية المركزة بمستشفى الثغر المحتل.

وما زالت الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالمدينة السليبة مستقرة في ست عشرة حالة، سجلت خلال اليوم الماضي؛ ضمنها حالة وفاة اليوم، وحالة أخرى ما زالت بوحدة العناية المركزة، إلى جانب أربعة عشر شخصا خاضعا للعزل الصحي في منزله.