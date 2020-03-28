هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس – و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تهم سحب ركامية وغير مستقرة مرتفعات الأطلس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس والجنوب الشرقي، مع زخات عاصفية محليا معتدلة، فيما ستكون السماء أحيانا غائمة خلال الصباح بالمناطق الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية مع قطرات متفرقة.

وستنزل تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير على القمم التي تفوق 2000 م. وستهم كتل من الضباب خلال الصباح والليل السواحل الجنوبية، في حين ستبقى السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية الى غربية بالأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى، وضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشرقية الى شمالية شرقية بالواجهة المتوسطية، وشمالية الى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 04 و09 درجات بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالشرق والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالسايس والسهول وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي وقرب السواحل المحيطية، وما بين 23 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية وما بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.