24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. "كورونا" يمنع العمال المغاربة عن الحقول الفرنسية (5.00)

  3. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

  4. "نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟ (5.00)

  5. منشور وزاري يدعو إلى تسريع صرف مستحقات المقاولات المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا

وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا

وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 16:10

قالت وزارة الداخلية إنها رصدت تدوينات ورسائل على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي "تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع".

ودحضا لهذه الأخبار الزائفة وتنويرا للرأي العام الوطني، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

وجددت وزارة الداخلية التشديد على أنها ستتصدى، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنات والمواطنين، ولن تتوانى عن متابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - شمالي الجمعة 27 مارس 2020 - 16:23
ستمر باذن الله هذه المحنة و ستعود السعادة الى محيانا الله عز و جل ان اراد ان يزيلها في لحظة سيفعل ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - medmod الجمعة 27 مارس 2020 - 16:33
وجب التحري وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الافعال والضرب بيد من حديد ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لمن سولت له عقليته الحاقدة لخلق الفوضى. والحمد لله كل شيء متوفر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - الإشاعة في زمن كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 16:34
للأسف معظم الإشاعات جرى تحققها على الواقع. إغلاق المدارس قبل العطلة الربيعية.. حالة الطوارئ الصحية قبل أن تعلن.. إيقاف الجمعة والجماعة في المساجد... منع التنقل بين المدن... كل هذا كان إشاعة فأصبح واقعا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
4 - بقال الجمعة 27 مارس 2020 - 16:46
واش بصح قالك فالاسبوع المقبل سيتم تقليص ساعات العمل لحدود الثانية بعد الزوال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.