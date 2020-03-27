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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
قالت وزارة الداخلية إنها رصدت تدوينات ورسائل على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي "تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع".
ودحضا لهذه الأخبار الزائفة وتنويرا للرأي العام الوطني، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
وجددت وزارة الداخلية التشديد على أنها ستتصدى، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنات والمواطنين، ولن تتوانى عن متابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام.