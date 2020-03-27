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كُتّاب وآراء
تساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بالمغرب
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة سيعرف تساقطات ثلجية، وزخات رعدية محليا قوية، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم غد السبت.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية ( من 10 إلى 30 سم على ارتفاع 2000) ستهم عمالات وأقاليم الحوز، وأزيلال، وميدلت، تنغير وبني ملال، يوم غد السبت، ابتداء من منتصف النهار وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا.
كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تعرف عمالات وأقاليم الحوز، وأزيلال، وشيشاوة، وتارودانت وقلعة السراغنة زخات رعدية محليا قوية، اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، فيما ستشهد عمالات وأقاليم الحوز، وأزيلال، والرشيدية، وميدلت، وورزازات، وتارودانت وتنغير زخات رعدية محليا قوية، يوم غد السبت، ابتداء من منتصف النهار وإلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.
وحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فمن المرتقب أيضا أن تهم بعض التساقطات الثلجية الضعيفة منطقة الأطلس الكبير بعض ظهر اليوم، مشيرة إلى أن أقاليم سيدي افني، وكلميم، وطانطان وطرفاية ستعرف هطول أمطارا رعدية معتدلة محليا، يوم غد السبت، ابتداء من منتصف الليل وإلى غاية العاشرة صباحا، يحتمل أن تكون مصحوبة محليا بالبر د أو بهبات رياح.