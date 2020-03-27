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كُتّاب وآراء
وثيقة التنقل تجر أشخاصا إلى القضاء بزاوية الشيخ
أوقفت مصالح الدرك الملكي بزاوية الشيخ، التابعة لسرية الدرك ببني ملال، الجمعة، أربعة أشخاص لعدم توفرهم على رخصة التنقل الاستثنائية التي فرضتها السلطات الحكومية للخروج من المنازل خلال فترة العزلة الصحية.
وأوضح مصدر أمني أن هذا التوقيف يندرج في سياق تفعيل قانون حالة الطوارئ بُغية الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
ووُضع الموقوفون الأربعة، الذين ينحدرون من منطقة زاوية الشيخ، تحت تدبير الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة بشبهة خرق قانون الحجر الصحي.
وفي السياق نفسه، جرى اليوم وضع شخصين تحت تدابير الحراسة النظرية، بشبهة خرق قرار الحجر الصحي، من طرف درك بني ملال (مركز الدرك بالقصيبة وأولاد امبارك). ليصل عدد الموقوفين خلال الفترة الأخيرة بسبب انتهاكهم قانون حالة الطوارئ الصحية إلى 06 أشخاص.
وفي سياق تطبيق قانون الحجر الصحي، وضع درك بني ملال العديد من السدود القضائية بمختلف الطرق بالإقليم، سواء بالقرى أو المراكز الحضرية، لمراقبة مدى توفر مستعملي الطريق على وثيقة التنقل الاستثنائية.