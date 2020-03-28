فيروس "كورونا" يعزز قيم التضامن بجهة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

منح مجلس جهة مراكش، أمس، بتنسيق مع ولاية جهة مراكش أسفي، معدات وقائية ومواد تعقيم للوقاية المدنية بجهة مراكش أسفي.

وتأتي هذه العملية بعد استفادة المديرية الجهوية للصحة من دعم مماثل، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بجهة مراكش.

وقررت جماعة تسلطانت بإقليم مراكش، إلى جانب مساهمتها في صندوق تدبير مواجهة جائحة كورونا بمليون درهم (100 مليون سنتيم)، تخصيص مليون درهم أخرى للمجال الاجتماعي، بغية إعانة المصابين أو المخالطين للمصابين والمتواجدين في حالة العزل الصحي.

وخصصت الجماعة ذاتها أيضا، وبشكل استعجالي، غلافا ماليا قدره ثلاثة ملايين درهم لإحداث وتجهيز مكتب الصحة الجماعي.

وحول المجلس الجماعي لاكرض بإقليم الصويرة بعض الاعتمادات إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووضعت الجماعة القروية اكرض كل إمكانياتها رهن إشارة الدولة ووزارة الصحة، تجندا وانخراطا في العملية التضامنية.

وبمدينة مراكش، تعهد أخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية بإجراء العمليات الجراحية المستعجلة في اختصاصه مجانا للمرضى المحتاجين في هذه الظرف الاستثنائي.

ومع بداية الأسبوع المقبل، سيتعزز الطاقم الطبي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالطلبة الأطباء الذين يخوضون تداريبهم بمستعجلات مستشفيات عدة بجهة مراكش.