جمعية مصوّرين تواكب مبادرات اجتماعية بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

اعترافا بالدور الذي يقوم به رجال القوات العمومية في الظرفية الراهنة، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت "جمعية النهضة للمصورين الفوتوغرافيين بخريبكة" بمبادرات ميدانية تهدف إلى تثمين التواجد الأمني بالشارع العام، ومبادرات أخرى ذات طابع تضامني.

وعمل أعضاء الجمعية على تنظيم جولات بشوارع مدينة خريبكة من أجل تزويد عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والسلطة المحلية بموادّ التعقيم وقنينات الماء المعدني، تعبيرا عن شكرهم لكل من ينزل إلى الميدان ويقوم بواجبه خدمةً للصالح العام.

وإلى جانب المبادرة المذكورة، نظمت جمعية النهضة للمصورين الفوتوغرافيين بخريبكة حملات توعوية للمواطنين تحت شعار "جلسو فبيوتكم الخوت..الناس بالفيروس كتموت"، من أجل حث سكان مدينة خريبكة على ملازمة البيوت حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مصطفى بنان، نائب رئيس جمعية النهضة للمصورين الفوتوغرافيين بخريبكة، إن "الحملة التحسيسية، التي نظمت بالتعاون مع السلطات المحلية، شملت أيضا مختلف تجار المدينة، من أجل تذكيرهم بضرورة احترام توقيت فتح وإغلاق محلاتهم التجارية والمهنية".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مبادرات الجمعية في الأيام الجارية عرفت استحسنانا من قبل المواطنين والمواطنات، وتجلى ذلك في تفاعلهم الإيجابي مع دعوات ملازمة البيوت إلا للضرورة القصوى".

وأوضح مصطفى بنان أن "الجمعية لم تقتصر على حملات التحسيس وتثمين جهود السلطات المحلية والأمنية، بل شملت أيضا توزيع بعض المواد الغذائية على الأسر التي تعيش أوضاعا صعبة بسبب توقّف مُعيليها عن العمل منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية".