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الرئيسية | جهات | مركز تحاقن الدم يتعزز بأكياس من أمنيي مراكش

مركز تحاقن الدم يتعزز بأكياس من أمنيي مراكش

مركز تحاقن الدم يتعزز بأكياس من أمنيي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 27 مارس 2020 - 22:35

نظمت ولاية أمن مراكش، اليوم، بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم، حملة للتبرع بهذه المادة الحيوية.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية استجابة من أسرة الأمن لنداء صادر عن المركز الوطني لتحاقن الدم، بعدما فاقمت حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب، وتخوفُ المواطنين من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم في مراكز التحاقن بمختلف مناطق المغرب.

ولقيت دعوة مركز تحاقن الدم مشاركة كبيرة من رجال الأمن بمراكش، خلفت استحسانا كبيرا لدى الطاقم الطبي المشرف على عملية التبرع.

ولإنجاح هذه المبادرة، اتخذت ولاية الأمن جميع التدابير بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة لتوفير الشروط القصوى، التنظيمية والصحية، ما جعل العملية تمر وفق الشروط الأساسية للتدابير الاحترازية الوقائية الراهنة، حفاظا على صحة الأطقم والموظفين المانحين لهذه المادة الحيوية.

وتتوخى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مشاركة موظفيها في حملة التبرع بالدم، الرفع من مستوى مخزون هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني لإنقاذ المرضى المحتاجين إليها.

يذكر أن العملية المذكورة تندرج ضمن منظومة القيم الإنسانية لنساء ورجال الأمن الوطني، واستحضاراً لروح التطوع والمساعدة ومقاصد التآزر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عادل من قلعة السراغنة الجمعة 27 مارس 2020 - 23:19
تحية اجلال وتقدير لكل السلطات بدون استتناء الله اعونكم ايحميكم من كل سوء
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2 - عصامي الجمعة 27 مارس 2020 - 23:21
من هذا المنبر نسأل الله ان يحفظ جهاز بلدنا الامني وأن يجزيهم عنا خير الجزاء فقد ابانت هذه الاوضاع المكانة الرفيعة والمهمة التي يحتلها أمننا الوطني والدور الفعال الذي يقوم به خدمة للصالح العام وتوفير الامكانيات اللازمة حرصا على سلامة المواطن وحفاظا على حياته ومن هنا نعلم الجرم الذي كان ولا يزال يمراسه بعض المغرضين من الاساءة والتقليل من شأن أمننا الوطني مما يسقط هيبتهم عند الشعب ويجعلهم عرضة للسب والشتم بل والاعتاداء الجسدي في كثير من الحالات وهذا لا شك انه يعود على الشعب نفسه بالسلب من فقدان الامن وتفشي الاجرام وقلة الوعي ...
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3 - حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 23:28
لدي سؤال اتمنى ان ألقى لخ إجابة واش الى مشيت تبرعت بالدم واش نستافد.من التحليلة ديال كورونا
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4 - tasoli الجمعة 27 مارس 2020 - 23:29
شكرا شكرا لرجال الامن شكرا لرجال الطب تستهلون التنويه تستهلون التسفيق تستهلون الزغاريت احياكم الله احياكم الله جزاكم الله خيرا على اعمالكم وجهدكم التي تقومون بها من اجل وطنكم وهذا شرف لنا ولكم وجزاكم الله خيرا جزيلا
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