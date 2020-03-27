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الرئيسية | جهات | مصحة بالرباط تنفي إصابة طبيب بفيروس "كورونا"

مصحة بالرباط تنفي إصابة طبيب بفيروس "كورونا"

مصحة بالرباط تنفي إصابة طبيب بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 21:40

نفت إدارة مصحة أكدال بمدينة الرباط صحة الأخبار المتداولة حول إصابة أحد الأطباء العاملين بها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن جواد بنجلون، مدير مصحة أكدال بالرباط، باسم جمعية أطباء المصحة، أن ما نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية حول مصحة أكدال لا أساس له من الصحة.

وأكّد مدير المصحة، في بلاغ تكذيبي، أنه "لا يوجد أي طبيب مصاب بداء كورونا من الذين يزاولون مهمتهم بالمصحة، كما ادّعت تلك الجريدة".

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