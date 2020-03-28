24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. صرامة القائدة حورية (5.00)

  4. والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)

  5. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | سلطات بنسركاو تشن حملة ضد الأسواق العشوائية

سلطات بنسركاو تشن حملة ضد الأسواق العشوائية

سلطات بنسركاو تشن حملة ضد الأسواق العشوائية
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 28 مارس 2020 - 04:59

أشرفت لجنة مختلطة، متكونة من باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية السابعة والمصالح الأمنية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، على عملية تفكيك بعض الأسواق العشوائية بالمنطقة، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى منع التجمعات البشرية خلال فترة الطوارئ الصحية.

وهمّت العملية أصحاب عربات بيع الخضر والفواكه في حي "الفرح"، إلى جانب "سويقة" بنسركاو و"سويقة" الوفاق الصغير، إذ واكبت عملية التفكيك وتحرير الملك العمومي، حملة تحسيسية حول التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي انتشار "فيروس كورونا"، وضرورة المكوث في المنازل وعدم مغادرتها، تفاديا للإصابة بالفيروس المذكور، فضلا عن مراقبة تموين السوق المحلية والأساسية.

وتواصل السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة بمنطقة بنسركاو، حملات واسعة النطاق بمختلف الأحياء في المدينة، من أجل تفعيل حالة الطوارئ الصحية التي دعت إليها وزارة الداخلية، تفاديا لانتشار وباء "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى تأكيد السلطات على التنقل وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في رخصة التنقل الاستثنائية التي وُزعت على الساكنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.