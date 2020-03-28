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كُتّاب وآراء
سلطات بنسركاو تشن حملة ضد الأسواق العشوائية
أشرفت لجنة مختلطة، متكونة من باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية السابعة والمصالح الأمنية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، على عملية تفكيك بعض الأسواق العشوائية بالمنطقة، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى منع التجمعات البشرية خلال فترة الطوارئ الصحية.
وهمّت العملية أصحاب عربات بيع الخضر والفواكه في حي "الفرح"، إلى جانب "سويقة" بنسركاو و"سويقة" الوفاق الصغير، إذ واكبت عملية التفكيك وتحرير الملك العمومي، حملة تحسيسية حول التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي انتشار "فيروس كورونا"، وضرورة المكوث في المنازل وعدم مغادرتها، تفاديا للإصابة بالفيروس المذكور، فضلا عن مراقبة تموين السوق المحلية والأساسية.
وتواصل السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة بمنطقة بنسركاو، حملات واسعة النطاق بمختلف الأحياء في المدينة، من أجل تفعيل حالة الطوارئ الصحية التي دعت إليها وزارة الداخلية، تفاديا لانتشار وباء "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى تأكيد السلطات على التنقل وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في رخصة التنقل الاستثنائية التي وُزعت على الساكنة.