الإصابات الـ12 الجديدة بـ"كورونا" تتوزع في ثلاث جهات بالمغرب

هسبريس من الرباط

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب 345 إصابة، في حدود الساعة التاسعة مساء من يومه الجمعة، بعد تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة.

وتوزعت الإصابات الـ12 الجديدة على ثلاث جهات بالمغرب، وهي جهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة بني ملال خنيفرة.

وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد انتقل عدد الإصابات في جهة الدار البيضاء سطات من 104 إلى 107، بزيادة 3 إصابات، وفي جهة مراكش آسفي، سُجلت 6 إصابات جديدة، ليصبح مجموع الإصابات 57 بدل 51 إصابة، ثم في جهة بني ملال خنيفرة، سجلت 3 إصابات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 10 إصابات مؤكدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، أن جهة فاس مكناس سجلت فيها 63 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ56 حالة مؤكدة.

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، ارتفعت الحصيلة إلى 23 حالة، تليها جهة سوس ماسة بـ11 حالات، وجهة الشرق بـ12 حالة، وجهة درعة تافيلالت بـ5 حالات، ثم جهة كلميم واد نون بحالة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" إلى 22 حالة.

وسُجلت 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى حدود الساعة التاسعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 345 حالة.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1423 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد-19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.