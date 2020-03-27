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الرئيسية | جهات | الإصابات الـ12 الجديدة بـ"كورونا" تتوزع في ثلاث جهات بالمغرب

الإصابات الـ12 الجديدة بـ"كورونا" تتوزع في ثلاث جهات بالمغرب

الإصابات الـ12 الجديدة بـ"كورونا" تتوزع في ثلاث جهات بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 22:34

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب 345 إصابة، في حدود الساعة التاسعة مساء من يومه الجمعة، بعد تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة.

وتوزعت الإصابات الـ12 الجديدة على ثلاث جهات بالمغرب، وهي جهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة بني ملال خنيفرة.

وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد انتقل عدد الإصابات في جهة الدار البيضاء سطات من 104 إلى 107، بزيادة 3 إصابات، وفي جهة مراكش آسفي، سُجلت 6 إصابات جديدة، ليصبح مجموع الإصابات 57 بدل 51 إصابة، ثم في جهة بني ملال خنيفرة، سجلت 3 إصابات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 10 إصابات مؤكدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، أن جهة فاس مكناس سجلت فيها 63 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ56 حالة مؤكدة.

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، ارتفعت الحصيلة إلى 23 حالة، تليها جهة سوس ماسة بـ11 حالات، وجهة الشرق بـ12 حالة، وجهة درعة تافيلالت بـ5 حالات، ثم جهة كلميم واد نون بحالة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" إلى 22 حالة.

وسُجلت 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى حدود الساعة التاسعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 345 حالة.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1423 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد-19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - الصراحة الجمعة 27 مارس 2020 - 22:51
بالنسبة لاولئك الذين يستسفرون عن ارتفاع نسبة الوفيات. الامر بسيط لان عدد المصابين المصرح بهم هم فقط من اجوا التحاليل المخبرية و الواقع ان عدد المصابين هو اكثر بكثير و بالتالي فنسبة الوفاة التي تحتسب بقسمة عدد المتوفين على عدد المصابين الحقيقيين هي قليلة في الواقع.
مثال
نسبة الوفاة الحالية استنادا الى معطيات الوزارة هي
23/345 ×100= 6.66%
ولكن الحقيقة هي اذا افترضنا بان عدد المصابين الحقيقيين -لو كان عندنا عدة مختبرات للكشف -هو 1000 شخص. فالنسبة تصبح هي
23/1000 ×100 = 2،3 %
وهي نسبة قليلة وقد تكون اقل من ذلك.
اما بخصوص عدد الحالات التي تماثلت للشفاء و التي يلاحظ البعض انها قليلة فاقول بان وزارة الصحة صارمة في مسالة قول بان الشخص معافى . فهي تلتزم باخذ اختبارين او 3 سلبيين تفصل بينهما مدة 24 ساعة على الاقل . وبالتالي فقد تكون حالة تعتبر " معافاة" في بروتوكول دولة و لكن في المغرب يلزم وقت للتصريح بذلك.
وشكرا.
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143
2 - Mirs الجمعة 27 مارس 2020 - 22:51
الله يحمي المغاربة . هذه أرقام من تم فحصه والله أعلم كم عدد المصابين الذين لم يفحصوا بعد . إلتزموا بيوتكم أرجوكم .
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58
3 - Ingénieur الجمعة 27 مارس 2020 - 22:53
نسبة الوفيات كبيرة وخطيرة جدا 68% في المغرب مقابل 5% في المانيا..هل المستشفيات مؤهلة ولهم الامكانيات لعلاج المرضى؟ ما هي الاجراءات اللازم اتخاذها؟ هل الكمامات موجودة ام ان الاطباء خائفين من العدوى؟ هل المستشفيات كافية ام اننا انفقنا في الكماليات(الملاعب والملاهي والغناء) وتركنا الضروريات؟ ماذا عن الدواء المزعوم هل هو دواء يشفي ام يوقف القلب...اللهم لا ملجأ منك الا اليك...
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-71
4 - zouhair الجمعة 27 مارس 2020 - 22:54
علاش مكيتمش دكر المكان بضبط باش ناي تعمل الإحتياط ديالها مزن
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39
5 - مصطفى بحبح الجمعة 27 مارس 2020 - 22:54
العدد في تصاعد. الخطر في تفاقم.
لا مجال للاستهانة بالأمر. لا لخرق السفينة لكي لا نغرق جميعا.
حذار، حذار، لا تلعبوا بالنار.
على الجميع أن يلزم البيت، و أن يتخذ الحيطة و الحذر.
لا للمغامرات الانتحارية.
هذه رسالتي. اللهم إني قد بلغت.
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55
6 - كوزين الجمعة 27 مارس 2020 - 22:54
ربي يساغيهم ويرفع عنا.هذا اابلاء
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27
7 - jad الجمعة 27 مارس 2020 - 22:56
اللهم نسألك اللطف.اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفوا عنا
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40
8 - خبير الجمعة 27 مارس 2020 - 22:56
نرجوكم فقليلا من التواضع واللجوء والإستعانة بالتداوي بالأعشاب وعدم احتقارها.
فربما هناك أمل كبير فيها.
فهي الوحيدة التي تستعمل (((ويستخرج منها الدواء)))
منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومنا هذا .
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-24
9 - متابع الجمعة 27 مارس 2020 - 22:56
الكلوروكين دواء شديد السمية وهو يصنف من الادوية الثقيلة مثل الادوية الكيماوية الخاصة بعلاج السرطاناتقبل استعماله لم يكن اعداد الوفايات بهذا الشكل
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-14
10 - mohammed الجمعة 27 مارس 2020 - 22:58
هل الارتفاع المفاجئ لعدد الوفايات جاء صدفة بعد اعتماد دواء الكلوروكين ??? المرجو التوضيح من وزارة الصحة
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26
11 - مراكش ستصبح البؤرة الجمعة 27 مارس 2020 - 22:58
اللهم اشف الجميع ،
الاهم خيب توقعاتي : مراكش ستظهر فيها حالات كثيرة جدا ،لمذا نظرا للسياح اللذين توافدوا كثيرا من بؤر المرض ،مم نقل العدوى الى المومسات الواتي نقلناها بدورهم لكل زبائنهم ،ايضا و العاملين في الفنادق اصبوا بالعدوى ،
ونقلوها الى عائلاتهم،
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2
12 - مغربي في ايطاليا الجمعة 27 مارس 2020 - 22:58
اليوم عندي 20 يوم في المنزل بلدة كلداري مقاطعة ارتونا الكثير مصابون يهذا الوباء و ماتو حولي لكن الضربة القاضية لهذ المنزل ثم المنزل..
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25
13 - حسين الجمعة 27 مارس 2020 - 22:59
الناس كاتموت و واحد كالس كايدير الاشهار للحزب ديالو .

مساعدة الاسر المعوزة الصندوق لي خالصها ماشي شي حزب . باراكا من استغلال حتى هاد الضروف .

والله لاصوت علسك غابلا.ماتدير فيها بطل
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18
14 - أبو هيام الجمعة 27 مارس 2020 - 22:59
نرجو من الله العلي القدير أن يرحم شهداء كوفيد 19 وأن يشفي جميع المرضى،كما نرجو من الله جل جلاله أن يرفع عنا هذا الوباء آمين يا رب العالمين.
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31
15 - رضوان الجمعة 27 مارس 2020 - 22:59
بما ان عدد الوفيات وصل الى 23 .اظن ان عدد الاصابات مرتفع جدا .لهذا يجب اجراء المزيد من الفحوصات لمحاصرة الفيروس . أقل بلد في عدد الوفيات مقارنة بعدد الاصابات هو ألمانيا 40000 مصاب و 200 وفاة .بعملية القسمة الثلاثية ل 23 وفاة نجد أن العدد الحقيقي الاصابات هو 4600 حالة على الاقل .ارجو ان اكون مخطءا. بقاو فديوركم و شكرا
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27
16 - Naiog الجمعة 27 مارس 2020 - 23:00
كتزييدو تزرعوا فينا الرعب بهاد الاخبار
هادشي مكيبشرش بالخييير .. غيبقاو فياا ناس لكتخدم حرة غتكرفص بزااف
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12
17 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 23:02
من احسن يعطيونا مدن وليس الجهات
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19
18 - Med nador الجمعة 27 مارس 2020 - 23:02
إن لله وإن إليه راجعون
نتمنى أن نسمع خبر 0 كورونا في العالم وحينها يجب على أي شخص كيفما كان وضعه الإجتماعي وسلطته أن يحاسب نفسه
اللهم بلغنا رمضان
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19
19 - حمزة ١ الجمعة 27 مارس 2020 - 23:02
الله يحفظ
وكيف يتم التعامل مع من خالطوهم؟ وكيف يتم تحديد من خالط هم؟
الله يحفظ ويرحمهم
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3
20 - Maro الجمعة 27 مارس 2020 - 23:03
صراحتا ما قامت به الحكومة المغربية من اجرءات سريعة وفعالة تكسبها تميزا وتفوقا عالميا.
برافو برافو.
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12
21 - مثقف الجمعة 27 مارس 2020 - 23:03
نرجوكم فقليلا من التواضع واللجوء والإستعانة بالتداوي بالأعشاب وعدم احتقارها.
فربما هناك أمل كبير فيها.
فهي الوحيدة التي تستعمل (((ويستخرج منها الدواء)))
منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومنا هذا .
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-21
22 - مغربية الجمعة 27 مارس 2020 - 23:04
اللهم لطفك ياارحم الراحمين يارب العالمين..اللهم انا نتوجه اليك توجه الخاشعين التائبين ان ترفع عنا هذا الوباء..
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12
23 - ابواسماعيل الجمعة 27 مارس 2020 - 23:04
السلام عليكم هاد الرسالة غادي نوجهها للأطقم العاملة فمجال الصحة .بغيت نقول ليهم الله غادي يجازيهم على كل هاد العمل لكيعملو فيه باش يحاولو يخففو من هاد الوباء .ومن هاد المنبر يارب يرفع علينا هاد الوباء وعلى الأمة الإسلامية أمين.
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20
24 - محمدي الجمعة 27 مارس 2020 - 23:04
قلة الوعي الصحي وتهور البعض وخطورة الفيروس وضعف البنيات الصحية عوامل ساهمت في تفشي الفيروس،نسأل الله العلي القدير ان يلطف بنا ويثبتنا على دينه ويقبضنا إليه لا فاتنين ولا مفتونين.
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13
25 - ملاحظ الجمعة 27 مارس 2020 - 23:04
رسالة الى رئيس الحكومة
2- لماذا لا يتم اعتماد العمل عن بعد لاسبوعين
-2 لماذا لا يتم تشغيل القران الكريم بعد اذان المغرب في مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد
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4
26 - Anas fes الجمعة 27 مارس 2020 - 23:05
هادا الفيروس خطير جدا ينتقل بسرعة و يقضي علي الإنسان بسرعة . يجب أن نستعد للموت . سيحصد ضحايا تم ينصرف و لاكن العبرة من هادا فيروس هو أن نبقى متحدين بيننا و ان نحترم بعضنا البعض كم اشتكينا من ضجيج المقاهي و الشمكرية و الكريساج و النهب و الصرقة و النصب و الرشوة و الحقرة و تماطل الادارات و المصحات الخواص و قلة المستشفيات و وووو . لاكن لا أحد يتدخل . حتى جاء أمر الله . اللهم غفر لنا و رحم و رحم موتانا و موتا المسلمين يارب العالمين
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11
27 - L9ayz nais3tta الجمعة 27 مارس 2020 - 23:05
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ 1036 حالة، منها 703 حالات في موسكو، وأودى بحياة 3 أشخاص، بينما تعافى 45 آخرون...morroco 354 case and 23 death...this is wierd
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1
28 - nar الجمعة 27 مارس 2020 - 23:05
الحمد لله محنة وراح تفوت الحجر الصحي افضل علاج
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6
29 - عبدالله الجمعة 27 مارس 2020 - 23:07
هذه نتيجة الاهمال والتهاون السلطات في المطارات والمعابر الحدودية لا مراقبة لا هم يحزنون .الآن احصدوا النذم يامن زرعتوا الشوك.
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6
30 - المحاصر الجمعة 27 مارس 2020 - 23:07
رحمهم الله جميعًا ، كورورونا لا تفرق بين الحاكم والمحكوم ليست كالصواريخ الأمريكية او براميل بشار كورونا جند غير مرءي ولا تميز بين الغني والفقير ولا بين الض واسود هذا من فضل ربي ، المجتمع الدولي عجز عن وقف الزحف الكوروني وصندوق النقد الدولي يترقب جنازته وهذه هي الرأسمالية العفنة التي عجزت عن توفير مستلزمات الصحة
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6
31 - حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 23:09
الاخوان سؤالي بسيط واستعصى علي فهمه
شخص يعمل كعامل مصرح به لدى الضمان الاجتماعي سيستفيد من 2000 قد تجده عازب او رب اسرة او المسؤول عليها وشريحة منهم لهم سكن قار
في حين تجد من هم في الهشاشة او تحت سطح العيش الكريم واغلبهم اولاد باب الله و ستجدهم بدون سكن و لكل رب اسرة تلات الى ما اكتر من طفل ووووو في الاخير تمنح له 1200 درهم كحد اقصى
عجيب امرك يا ... الله يحد الباس و خلاص لطفك يا رحمان
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-5
32 - kariñ الجمعة 27 مارس 2020 - 23:09
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما كرهناش نعرفو البؤر بالضبط يعني مدن او أحياء لمضاعفة الحزم و الحذر
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3
33 - رضا الجمعة 27 مارس 2020 - 23:11
السلام عليكم المرجو من الجهات المختصة اجاد حل لعدم تسرب الفايروس بالقطع النقذية كمثلا نضام دفع جديد من غير القطع النقذية كمثلا بطاقة تعبئ في مرجان او بيم و محطات البنزين ... بقدر من المال مثلا و في اي مرة يذهب اي زبون لشراء يدفع بها مجرد فكرة
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5
34 - سمير الجمعة 27 مارس 2020 - 23:12
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى
إخوتي في الله إن ما نعيشه اليوم لهو بسبب ذنوبنا وظلمنا لأنفسنا فلنتب لربنا و لنرجع إليه و لنستغفره على ما إقترفنا كل واحد منا يعلم ما قترف و ما رتكب
والله ثم الله لهو سبحانه وتعالى ارحم بنا من أنفسنا
وهو وحده القادر على أن يكشف ما حل بنا
قال تعالى( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولو ومجرمين )
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8
35 - Jaouad الجمعة 27 مارس 2020 - 23:12
أظن أن أعلى نسبة من المصابين هي في جهة الدار البيضاء لهدا وجب توقيف جميع الرحلات القادمة من مدينة الدار البيضاء
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4
36 - Fonono الجمعة 27 مارس 2020 - 23:13
اود ان اعرف هل للمصابين الجدد علاقة بالمصابين القدماء او الموضعون تحت المراقبة
شكرا
نطلب الله السلامة
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3
37 - حسن حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 23:15
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والمرض وسوء المنقلب ، اللهم إنا دعوناك فلا تردنا خائبين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير
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0
38 - Aziz1 الجمعة 27 مارس 2020 - 23:17
اللهم لاتعذبنا بذنوبنا واغفر لنا و ارحمنا انت مولانا
نعم المولى و نعم النصير انك على كل شيء قدير
لقد اصبنا في ما هو اغلى
المساجد اقفلت في وجه المصلين
لا صلات في الحرمين و لا في الاقصى
حتى صلات الجنازة حرمنا منها
كل المصايب اهون الا المصيبة في الدين
على كل حال الموت لا مفر منه طال الزمن او قصر
الهم ارفع عنا هذا الوباء وانت رب البقاء
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3
39 - fahd الجمعة 27 مارس 2020 - 23:17
الالتزام بالتعاليم و بشروط الصحة هو السبيل الوحيد لتجاوز هاده المحنة مع الدعاء لله للاستجابة فوطننا الحبيب يقدم ما لديه من امكانيات بشرية و لجستيكية لمواجهة هاد الوباء و جب علينا الالتزام تم الالتزام للملاحضة رغم تطور اغلبية الدول الاوربية نلاحض انا هدا الوباء افتك بهم فما بالك ببلدنا الحبيب . اطاليا اغلب اسرها لا يتجاوز 4 اشخاص وكلنا رأينا الى اين وصلت فما بالك بالمغرب اغلبة اسره تفوق 6 اشخاص في البيت الواحد و كلهم لهم علاقات خارجية سنصبح في كارثة الم نلتزم و الفاهم افهم تحياتي هيسبريس على المصداقية في جميع الاخبار و بالتوفيق
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-1
40 - لا حول ولا قوة الا بالله الجمعة 27 مارس 2020 - 23:17
تعليق على دعم القطاع غير المهيكل .تايبان ليا بلي مفكروش بلي دعم 2000 ممكن يستافد منو 4 من اسرة واحدة او اكتر اما راميد فيتعلق باسرة واحدة اين هي المساوات في هاد البلاد لمذا 2000 مقابل 800
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1
41 - عبدالعالي الجمعة 27 مارس 2020 - 23:18
اللهم انا نسألك يارب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تحفظ أهل هذا البلد من هذا الفيروس وجميع بلدان المسلمين .فانك يارب انت القادر عليه.
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-1
42 - EL BAKKALI MOHAMED الجمعة 27 مارس 2020 - 23:18
يجب الإلتزام والحدر وإتباع جيع الخطوات التي أمرت بها وزارة الداخلية لكي ننجو من هاذه الكارثة
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1
43 - reda الجمعة 27 مارس 2020 - 23:18
Les deux semaines à venir sont cruciales. La température va baisser, ce qui favorise très considérablement la propagation du virus à une vitesse très très élevée, comme ce qui est arrivé en Italie et en France. Si on résiste et on reste chez soi à la maison les deux semaines qui viennent, après vers la fin d’avril les températures augmenteront et le virus perd sa puissance de propagation et de contagion inchaa ALLAH. Il faut que tout le peuple marocain soit conscient de cette réalité. Restez chez vous les deux prochaines semaines, c’est très critique et très déterminant inchaa ALLAH
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1
44 - Nabil الجمعة 27 مارس 2020 - 23:18
الله يحفظنا لي عندو شي حبيب يوصيه ما يخروج من دارو عل الاقل هد التلتيام راه كلشي كيوصي اللهم لا تجعلنا لا فاقدين لا مفقودين اللهم إننا مسنا الضر و انت ارحم الراحمين يا ربي ترحمنا فالدنيا قبل الآخرة .الخوت تا واحد ما يخرج ثلتثة ايام عل الاقل راه تا واحد فينا ما يبغي يشوف حبتبي كيموتو و الدفنو لا جنازة لا والو .
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0
45 - مكناسي متفائل الجمعة 27 مارس 2020 - 23:18
كورونا له تهديدين : تهديد صحي وتهديد نفسي، والتهديد الاخير هو السائد، الان الاغلبية يعاني قلق وهلع وضغط نفسي رهيب نتيجة التهويل للفايروس، فالاغلبية يعيش لحظات من الرعب والترقب والشك، أعراض بسيطة كالزكام قد تقض مضجعه وتدخله في رعب وانهيار نفسي حاد، لذلك على الناس ان يكوفوا بمتابعة مستمرة لاخبار كوفيد19 وذلك في صالح نفسيتهم حتى لا يقع في خطر التدهور النفسي والدخول في دائرة الوسواس والهلع والخوف، مما سيؤثر على المناعة، حاولوا ما أمكن ان تشغلوا انفسكم بالذكر والقران والبرامج الهادفة والقراءة، مع احترام الاجراءات والعمل بالاحتياطات التي توصي بها وزارة الصحة والمنظمات الصحية..تفاءلوا خيرا تجدوه ان شاء الله.
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4
46 - عبد ربه الجمعة 27 مارس 2020 - 23:19
نسأل الله السلامة و العافية .اللهم ارحمنا فانك بنا راحم و لا تعدبنا فانك علينا قادر و الطف بنا في ما جرت به المقادر انك على كل شيىء قدير.
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0
47 - امبارك الخطابي الجمعة 27 مارس 2020 - 23:20
راجيين من عند الله تنجي كل مسلم مولانا من كورونا ويحمي الجميع من دي الجايحة ويا ربي تفك اهل الصحراء من العين
++اكعد فدارك اخير فيك
++لا للعنصرية
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0
48 - الحقيقة المرة الجمعة 27 مارس 2020 - 23:21
نحن نعيش كارثة بسبب إهمال الدولة لقطاعي الصحة و التعليم:
من فوائد التعليم: الجهلاء لا يعرفون بشيء إسمه فيروس قاتل، أو عدوى إلخ، أما إهمال قطاع الصحة فيكفي الرقم المهول للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا
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0
49 - Ingénieur الجمعة 27 مارس 2020 - 23:25
للتوضيح: نسبة الوفيات هي (23÷34)×100= 68% = (مجموع الوفيات)÷(مجموع الوفيات +مجموع الحالات التي شفيت) ×100...لان الحالات 345 لا نعرف ان كان ستشف ام لا...و الله يشافي الجميع..
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-1
50 - حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 23:25
و ماذا عن منطقة بومالن دادس و نواحيها .الكل يتحدت عن كارتة هناك
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0
51 - mowatin الجمعة 27 مارس 2020 - 23:34
نشكركم باخبار اليومي عن عدد المصابين بالوباء ولكن اذا كان لدينا الحق في المعلوماة , فكم وصل مبلغ التبرعات للصنوق المخصص لكورونا?
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52 - Sindane الجمعة 27 مارس 2020 - 23:35
Le nombre de décès n a rien à avoir avec le système de santé au Maroc... Aux pays Bas le. Nombre de décès est de 546 et le nombre de guérisons est de 3 !! Même chose en UK.. Le nord de l Italie a un des meilleurs système de santé au monde malgré ça le nombre de décès est élevé. Notre système de santé n est pas au point mais cette fois ci les décès ne sont pas le fruit de l incompétence.. J'espère que ça ira inchae lah.
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53 - جلال الجمعة 27 مارس 2020 - 23:39
الارتفاع العادي والطبيعي متوقع في هذا توقيت ممكن تصل الى 400 او500 ربما اكثر نحن في ذروة الوباء في المغرب الاسبوعين يكون صعبين يجب الالتزام البقاء في المنزل لا خروج الضرورة التزموا منازلكم كي يستطيع المغرب السيطرة على الوباء اقصى السرعة المغرب من اكثر الدول الشفافية في العالم الدليل انه لا يعطي الارقام متسرعة حول حالات الشفاء لا يعلنها الا اذا كانت حالة الشفاء التام التسرع الاعلان حالات الشفاء يمكن ان يعود الوباء مرة الاخرى الشخص حتى لو اعلن شفاءه اما حالات الوفيات الامر الطبيعي من اول حالة شوف نشهد حالات الوفاة في المغرب باقي الدول العالم المغرب لن يكون الاستتناء مازال الوضع تحت السيطرة يجب التزام منازل الاسبوعين ادعوا السلطات اتخاذ اكثر الاجراءات صرامة والقوة ضد مخترقين الحظر بارما من الانتقادات فارغة ليس وقتها الان وقت الوقوف الصف واحد مواجهة الخطر يهددنا جميعا
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54 - عزالدين الجمعة 27 مارس 2020 - 23:39
نحن الآن على مشارف دروة انتشار كورونا و قد يصل عدد الإصابات خلال يومين أو ثلاثة من الآن ما بين 150 و 250 إصابة كمعدل يومي قد يستمر لحوالي ثلاثة أو أربعة أيام متوالية على أن يبدأ بعد ذلك في الهبوط و نصبح في مرحلة احتواء الفيروس، و قد يصل عدد الإصابات الإجمالي خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، دون احتساب الحالات التي تماثلت للشفاء، ما بين 2000 و 2500 إصابة و العدد الإجمالي للوفيات حوالي 150.
و الله أعلم
نرجو الله العفو و العافية للجميع

إلتزموا بيوتكم جازاكم الله خيرا، الأمر ليس مزحة..
و بالتزامنا و إسرارنا و تكافلنا و تعاوننا مع السلطات، سنجتاز إنشاء الله هذه الظرفية بأقل الخسائر الممكنة.. مازال هناك فقط هذه المرحلة و ستنفرج بإذن الله.
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55 - O.m. الجمعة 27 مارس 2020 - 23:40
عدد الإصابات في جميع الدول يتصاعد exponentiel يعني بعد أسبوع سيكون عدد الوفيات ألف اليوم و الإصابات بالمرض بالآلاف باليوم. لكن المسؤولون لا يفقهون في علم الرياضيات.
الدول التي لم تتخد إجراءات صارمة في البداية و لم تفحص بكثرة و لم تعزل المشكوك فيهم يعانون اليوم مثل إسبانيا و إيطاليا. و المغرب نفس الشيء, بعد أسبوه سنسمع آلاف الإصابات يوميا و ألف وفاة يوميا. و من ينتظر غير هدا فهو أحمق في نظري.
و كما قال العالم الأمريكي ألبيرت آنشتين: الغباء أن تقوم بنفس التجربة و تنتـظر نتيجة أخرى.
مشكل المغرب هو تدني مستوى المسؤولين و لا يفرقون بين التهور و الجد أو المصلحة العليا
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56 - جائحة كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 23:42
اعملوا بالاسباب وابقوا في ديوركم فان النفس لاتموت الا باجل مسمى في كتاب عند الله فنحن نعيش الابتلاء وعلينا الرجوع الى الله بالاعمال الصالحات وكثرة الذكر والاستغفار وخصوصا ونحن قاعدون لايام في ديورنا
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57 - عثمان فلاحي الجمعة 27 مارس 2020 - 23:46
يارب لطف والله الى هدشي كيخلع
اما بالنسبه لبعض الاخوان لي كيسولو على اماكن المصابين بالعدوة اقول لهم راه هداك اي باغي تلقا بيه واحد منهم والى بغيتي تنجا بقا فدارك راه خصنا نوعاو انشدو الارض راه كورونا مامعهاش اللعب الله ارحم لكم الوالدين التزمو البيوت
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