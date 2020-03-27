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كُتّاب وآراء
الإصابات الـ12 الجديدة بـ"كورونا" تتوزع في ثلاث جهات بالمغرب
بلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب 345 إصابة، في حدود الساعة التاسعة مساء من يومه الجمعة، بعد تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة.
وتوزعت الإصابات الـ12 الجديدة على ثلاث جهات بالمغرب، وهي جهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة بني ملال خنيفرة.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد انتقل عدد الإصابات في جهة الدار البيضاء سطات من 104 إلى 107، بزيادة 3 إصابات، وفي جهة مراكش آسفي، سُجلت 6 إصابات جديدة، ليصبح مجموع الإصابات 57 بدل 51 إصابة، ثم في جهة بني ملال خنيفرة، سجلت 3 إصابات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 10 إصابات مؤكدة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، أن جهة فاس مكناس سجلت فيها 63 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ56 حالة مؤكدة.
وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، ارتفعت الحصيلة إلى 23 حالة، تليها جهة سوس ماسة بـ11 حالات، وجهة الشرق بـ12 حالة، وجهة درعة تافيلالت بـ5 حالات، ثم جهة كلميم واد نون بحالة واحدة.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" إلى 22 حالة.
وسُجلت 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى حدود الساعة التاسعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 345 حالة.
ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1423 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد-19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
مثال
نسبة الوفاة الحالية استنادا الى معطيات الوزارة هي
23/345 ×100= 6.66%
ولكن الحقيقة هي اذا افترضنا بان عدد المصابين الحقيقيين -لو كان عندنا عدة مختبرات للكشف -هو 1000 شخص. فالنسبة تصبح هي
23/1000 ×100 = 2،3 %
وهي نسبة قليلة وقد تكون اقل من ذلك.
اما بخصوص عدد الحالات التي تماثلت للشفاء و التي يلاحظ البعض انها قليلة فاقول بان وزارة الصحة صارمة في مسالة قول بان الشخص معافى . فهي تلتزم باخذ اختبارين او 3 سلبيين تفصل بينهما مدة 24 ساعة على الاقل . وبالتالي فقد تكون حالة تعتبر " معافاة" في بروتوكول دولة و لكن في المغرب يلزم وقت للتصريح بذلك.
وشكرا.
لا مجال للاستهانة بالأمر. لا لخرق السفينة لكي لا نغرق جميعا.
حذار، حذار، لا تلعبوا بالنار.
على الجميع أن يلزم البيت، و أن يتخذ الحيطة و الحذر.
لا للمغامرات الانتحارية.
هذه رسالتي. اللهم إني قد بلغت.
فربما هناك أمل كبير فيها.
فهي الوحيدة التي تستعمل (((ويستخرج منها الدواء)))
منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومنا هذا .
الاهم خيب توقعاتي : مراكش ستظهر فيها حالات كثيرة جدا ،لمذا نظرا للسياح اللذين توافدوا كثيرا من بؤر المرض ،مم نقل العدوى الى المومسات الواتي نقلناها بدورهم لكل زبائنهم ،ايضا و العاملين في الفنادق اصبوا بالعدوى ،
ونقلوها الى عائلاتهم،
مساعدة الاسر المعوزة الصندوق لي خالصها ماشي شي حزب . باراكا من استغلال حتى هاد الضروف .
والله لاصوت علسك غابلا.ماتدير فيها بطل
هادشي مكيبشرش بالخييير .. غيبقاو فياا ناس لكتخدم حرة غتكرفص بزااف
نتمنى أن نسمع خبر 0 كورونا في العالم وحينها يجب على أي شخص كيفما كان وضعه الإجتماعي وسلطته أن يحاسب نفسه
اللهم بلغنا رمضان
وكيف يتم التعامل مع من خالطوهم؟ وكيف يتم تحديد من خالط هم؟
الله يحفظ ويرحمهم
برافو برافو.
فربما هناك أمل كبير فيها.
فهي الوحيدة التي تستعمل (((ويستخرج منها الدواء)))
منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومنا هذا .
2- لماذا لا يتم اعتماد العمل عن بعد لاسبوعين
-2 لماذا لا يتم تشغيل القران الكريم بعد اذان المغرب في مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد
شخص يعمل كعامل مصرح به لدى الضمان الاجتماعي سيستفيد من 2000 قد تجده عازب او رب اسرة او المسؤول عليها وشريحة منهم لهم سكن قار
في حين تجد من هم في الهشاشة او تحت سطح العيش الكريم واغلبهم اولاد باب الله و ستجدهم بدون سكن و لكل رب اسرة تلات الى ما اكتر من طفل ووووو في الاخير تمنح له 1200 درهم كحد اقصى
عجيب امرك يا ... الله يحد الباس و خلاص لطفك يا رحمان
إخوتي في الله إن ما نعيشه اليوم لهو بسبب ذنوبنا وظلمنا لأنفسنا فلنتب لربنا و لنرجع إليه و لنستغفره على ما إقترفنا كل واحد منا يعلم ما قترف و ما رتكب
والله ثم الله لهو سبحانه وتعالى ارحم بنا من أنفسنا
وهو وحده القادر على أن يكشف ما حل بنا
قال تعالى( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولو ومجرمين )
شكرا
نطلب الله السلامة
نعم المولى و نعم النصير انك على كل شيء قدير
لقد اصبنا في ما هو اغلى
المساجد اقفلت في وجه المصلين
لا صلات في الحرمين و لا في الاقصى
حتى صلات الجنازة حرمنا منها
كل المصايب اهون الا المصيبة في الدين
على كل حال الموت لا مفر منه طال الزمن او قصر
الهم ارفع عنا هذا الوباء وانت رب البقاء
++اكعد فدارك اخير فيك
++لا للعنصرية
من فوائد التعليم: الجهلاء لا يعرفون بشيء إسمه فيروس قاتل، أو عدوى إلخ، أما إهمال قطاع الصحة فيكفي الرقم المهول للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا
و الله أعلم
نرجو الله العفو و العافية للجميع
إلتزموا بيوتكم جازاكم الله خيرا، الأمر ليس مزحة..
و بالتزامنا و إسرارنا و تكافلنا و تعاوننا مع السلطات، سنجتاز إنشاء الله هذه الظرفية بأقل الخسائر الممكنة.. مازال هناك فقط هذه المرحلة و ستنفرج بإذن الله.
الدول التي لم تتخد إجراءات صارمة في البداية و لم تفحص بكثرة و لم تعزل المشكوك فيهم يعانون اليوم مثل إسبانيا و إيطاليا. و المغرب نفس الشيء, بعد أسبوه سنسمع آلاف الإصابات يوميا و ألف وفاة يوميا. و من ينتظر غير هدا فهو أحمق في نظري.
و كما قال العالم الأمريكي ألبيرت آنشتين: الغباء أن تقوم بنفس التجربة و تنتـظر نتيجة أخرى.
مشكل المغرب هو تدني مستوى المسؤولين و لا يفرقون بين التهور و الجد أو المصلحة العليا
اما بالنسبه لبعض الاخوان لي كيسولو على اماكن المصابين بالعدوة اقول لهم راه هداك اي باغي تلقا بيه واحد منهم والى بغيتي تنجا بقا فدارك راه خصنا نوعاو انشدو الارض راه كورونا مامعهاش اللعب الله ارحم لكم الوالدين التزمو البيوت